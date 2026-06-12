Canadá e Bósnia se enfrentaram em Toronto, pela Copa do Mundo - Cole Burston / AFP

Canadá e Bósnia se enfrentaram em Toronto, pela Copa do Mundo Cole Burston / AFP

Publicado 12/06/2026 19:45

1 a 1 diante da Bósnia nesta sexta-feira (12), em Toronto. O que dominou as discussões nas redes sociais foi a quantidade de chances desperdiçadas pelos donos da casa ao longo da partida.



Os bósnios foram mais eficientes no primeiro tempo e saíram na frente aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio, Kolasinac desviou na primeira trave e Lukic completou para as redes. Empurrado pela torcida, o Canadá cresceu na etapa final, acumulou oportunidades e chegou ao empate aos 33 minutos, com Larin.

O Canadá estreou na Copa do Mundo de 2026 com empatediante da Bósnia nesta sexta-feira (12), em Toronto. O que dominou as discussões nas redes sociais foi a quantidade de chances desperdiçadas pelos donos da casa ao longo da partida.Os bósnios foram mais eficientes no primeiro tempo e saíram na frente aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio, Kolasinac desviou na primeira trave e Lukic completou para as redes. Empurrado pela torcida, o Canadá cresceu na etapa final, acumulou oportunidades e chegou ao empate aos 33 minutos, com Larin.

O segundo tempo foi marcado pelo domínio canadense. A seleção controlou as ações ofensivas, criou diversas oportunidades e chegou a ver Kolasinac salvar um chute de Laryea em cima da linha. A falta de eficiência nas finalizações, porém, impediu uma virada que parecia cada vez mais próxima.



Com o empate na primeira rodada, o Canadá conquistou seu primeiro ponto em Copas do Mundo e também no Grupo B da edição de 2026.