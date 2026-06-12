Gianni Infantino, atual presidente da FifaAlex Wong / Getty Images via AFP
Tetracampeã mundial, a 'Azzurra' ficou de fora das edições de 2018, 2022 e 2026, a primeira ampliada para 48 seleções.
"Tivemos discussões sobre ampliar para 64 seleções. Esse assunto foi apresentado ao Conselho da Fifa", disse Infantino na quinta-feira à 'CazéTV' antes da partida de abertura da competição, vencida pelo México por 2 a 0 sobre a África do Sul.
"Talvez a Itália se classifique com 64 seleções ou talvez possamos chegar a 208!", acrescentou o dirigente, dando uma gargalhada, em uma breve entrevista ao chegar no Estádio Azteca, na Cidade do México.
Parte deste evento será realizada no Paraguai, no Uruguai e na Argentina como uma homenagem à história do torneio, mas suas sedes principais serão Espanha, Portugal e Marrocos.
"Precisamos ver primeiro como será esta primeira Copa do Mundo com 48 seleções", afirmou Infantino sobre a proposta.
O ministro dos Esporte da Itália, Andrea Abodi, citado pela imprensa do país, expressou perplexidade com o comentário de Infantino: "Gostaria de ouvir diretamente dele" para entender o que o presidente da Fifa quis dizer.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.