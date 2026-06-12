Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - Alex Wong / Getty Images via AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FifaAlex Wong / Getty Images via AFP

Publicado 12/06/2026 18:28

O presidente da Fifa, o suíço-italiano Gianni Infantino, ironizou a situação da Itália nesta sexta-feira (12), afirmando que "talvez" a equipe se classifique se houver uma ampliação da Copa do Mundo de 48 para 64 seleções na edição de 2030.



Tetracampeã mundial, a 'Azzurra' ficou de fora das edições de 2018, 2022 e 2026, a primeira ampliada para 48 seleções.



"Tivemos discussões sobre ampliar para 64 seleções. Esse assunto foi apresentado ao Conselho da Fifa", disse Infantino na quinta-feira à 'CazéTV' antes da partida de abertura da competição, vencida pelo México por 2 a 0 sobre a África do Sul.



"Talvez a Itália se classifique com 64 seleções ou talvez possamos chegar a 208!", acrescentou o dirigente, dando uma gargalhada, em uma breve entrevista ao chegar no Estádio Azteca, na Cidade do México.



O presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez, defende uma proposta para que a Copa de 2030 tenha 64 seleções por ocasião do centenário de sua primeira edição, no Uruguai, em 1930.



Parte deste evento será realizada no Paraguai, no Uruguai e na Argentina como uma homenagem à história do torneio, mas suas sedes principais serão Espanha, Portugal e Marrocos.



"Precisamos ver primeiro como será esta primeira Copa do Mundo com 48 seleções", afirmou Infantino sobre a proposta.



O ministro dos Esporte da Itália, Andrea Abodi, citado pela imprensa do país, expressou perplexidade com o comentário de Infantino: "Gostaria de ouvir diretamente dele" para entender o que o presidente da Fifa quis dizer.



