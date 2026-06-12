Brasileiros e escoceses se juntam em roda de samba - Reprodução / X

Brasileiros e escoceses se juntam em roda de sambaReprodução / X

Publicado 12/06/2026 17:29

Estados Unidos - Na véspera da estreia da Seleção nesta Copa do Mundo, o clima nos Estados Unidos é de festa. Um grupo de brasileiros, que há dias se reúne na Times Square — um dos principais pontos turísticos de Nova York —, promoveu uma roda de samba nesta sexta-feira (12) e recebeu torcedores escoceses em grande estilo: com a música "Imagine", de John Lennon, em ritmo de batuque.

Enquanto os europeus batiam palmas e cantavam o hit do falecido cantor britânico, fundador da banda 'Beatles', a plenos pulmões, os brasileiros acompanhavam com voz, instrumentos de percussão e até violão. A cena viralizou nas redes sociais. Confira:

Brasileiros e escoceses em uma roda de pagode cantando Beatles na Times Square, em Nova York. Isso é Copa do Mundo!



️marcus_viniciosluz pic.twitter.com/1GWUezxSCi — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 12, 2026

O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), às 19h (de Brasília), contra a seleção de Marrocos. A partida será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da final do torneio. Ambas as seleções estão no grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.