Trump falou por telefone com o técnico Mauricio PochettinoAFP
Last night, we received a message of support from POTUS ahead of our World Cup journey. pic.twitter.com/MVPITGldtS— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 12, 2026
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Trump falou por telefone com o técnico Mauricio PochettinoAFP
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