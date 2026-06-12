Trump falou por telefone com o técnico Mauricio PochettinoAFP

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Antes de estrear na Copa do Mundo de 2026, a seleção dos Estados Unidos recebeu uma ligação do presidente Donald Trump. Ele elogiou o técnico Mauricio Pochettino e mostrou acreditar que a equipe pode ir longe no torneio.
"Liguei para dizer que você é um cara fantástico e um técnico fantástico. Ouvi falar muito sobre seu histórico e seu sucesso, e sei o quão bons são os jogadores. Acho que vocês têm uma ótima chance de chegar até o fim. Só quero desejar muita sorte", disse Donald Trump.
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O vídeo foi publicado no perfil da seleção americana masculina de futebol nesta sexta-feira (12). "Na noite passada, recebemos uma mensagem de apoio do POTUS (Presidente dos Estados Unidos) antes de nossa jornada na Copa do Mundo".
Os Estados Unidos estreiam na Copa do Mundo de 2026 nesta sexta (12), contra o Paraguai. As duas seleções vão medir forças no SoFi Stadium, a partir das 22h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo D.