Dibu Martínez está na mira da Juventus - Yasin Akgul / AFP

Dibu Martínez está na mira da JuventusYasin Akgul / AFP

Publicado 12/06/2026 15:59

Estados Unidos - A Argentina poderá ter um retorno importante para a estreia no Grupo J da Copa do Mundo, contra a Argélia. O goleiro Dibu Martínez tirou o gesso e voltou a treinar normalmente com as luvas. A expectativa é que o atleta seja titular no duelo da primeira rodada.



O arqueiro se recupera de uma fratura no dedo anelar da mão direita e não participou dos amistosos preparatórios para o Mundial. Durante o período, Juan Musso e Gerónimo Rulli foram utilizados. O treino da última quinta-feira (11) ainda foi mais leve do que o normal para não forçar a mão em tratamento. Os médicos apostam em uma evolução gradual para tê-lo 100% diante dos argelinos.