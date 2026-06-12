Dibu Martínez está na mira da JuventusYasin Akgul / AFP
O arqueiro se recupera de uma fratura no dedo anelar da mão direita e não participou dos amistosos preparatórios para o Mundial. Durante o período, Juan Musso e Gerónimo Rulli foram utilizados. O treino da última quinta-feira (11) ainda foi mais leve do que o normal para não forçar a mão em tratamento. Os médicos apostam em uma evolução gradual para tê-lo 100% diante dos argelinos.
Por outro lado, a equipe terá uma ausência importante. Segundo a imprensa argentina, Tagliafico está fora do confronto. O lateral sofreu uma distensão muscular na vitória sobre Honduras, em amistoso disputado no último sábado, e, desde então, vinha treinando separado do restante do grupo. A expectativa é contar com o atleta no segundo jogo, contra a Áustria.
Outro jogador que pode ficar de fora da estreia é Nico Paz. Ele sofreu uma lesão no joelho no dia 10 de maio, ainda pelo Campeonato Italiano, se apresentou à seleção com dores e não atua desde então. O meio-campista também treina separado do elenco. Atualmente, realiza trabalhos de recuperação na academia e sessões individuais no campo acompanhadas pelos fisioterapeutas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.