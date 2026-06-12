Reataram? Comentário de Vini Jr. em post de Virginia Fonseca alimenta rumores de reconciliação - Reprodução Instagram

Reataram? Comentário de Vini Jr. em post de Virginia Fonseca alimenta rumores de reconciliaçãoReprodução Instagram

Publicado 12/06/2026 20:56 | Atualizado 12/06/2026 21:55

Rio - Virginia Fonseca movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (12) ao mostrar um presente que recebeu no Dia dos Namorados enquanto está nos Estados Unidos acompanhando a Copa do Mundo de 2026. A influenciadora compartilhou fotos exibindo um buquê com cerca de 250 rosas vermelhas e uma caixa de joias.

"Confesso que por essa não esperava, mas gostei", escreveu Virginia ao mostrar o presente misterioso.

O que mais chamou a atenção dos seguidores, porém, foi a reação de Vini Jr. O atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid comentou a publicação com um emoji de coração, gesto que foi suficiente para reacender especulações sobre uma possível reconciliação.

Amigos próximos dos dois também contribuíram para os rumores. Nos comentários, Álvaro escreveu "E vamos nós", enquanto Lucas Guedez publicou emojis de olhos atentos. Já Hebert Gomes, amigo de Virginia, questionou quem teria enviado as flores. Em seguida, Leo Khurso, designer de joias ligado ao jogador, respondeu que sabia quem era o responsável pelo presente.

A movimentação foi suficiente para dividir opiniões entre os internautas. Enquanto alguns comemoraram uma possível retomada do relacionamento, outros brincaram com o impacto que isso poderia ter no desempenho de Vini Jr. durante a Copa do Mundo.

"O sonho do hexa acabou", escreveu um usuário. "O Brasil ama. Seremos hexa", rebateu outro.

Virginia e Vini Jr. anunciaram o fim do namoro em maio deste ano, após cerca de seis meses juntos. Na ocasião, a influenciadora afirmou que decidiu encerrar a relação por não abrir mão de valores que considera inegociáveis.

Desde então, os dois não confirmaram qualquer reconciliação. Ainda assim, o presente recebido pela influenciadora e a interação do jogador voltaram a colocar o antigo casal no centro das atenções.