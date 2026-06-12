Hakimi é o capitão e principal nome da seleção marroquinaPaul Ellis / AFP
"Numa Copa do Mundo não existe favoritismo. Sabemos a qualidade das seleções, é um jogo equilibrado. Vamos ver o que acontece em campo. Espero que aproveitemos nossas chances, estejamos em um bom dia. Mas não creio que exista favorito nessa partida", disse Hakimi.
"Conhecemos a qualidade do Brasil. São todos grandes jogadores, mas nós também temos jogadores excelentes, temos uma ligação Brasil-África. Estamos prontos para fazer um grande jogo, com apoio de todos os marroquinos. Acreditamos que vamos nos sair bem nessa Copa do Mundo", completou.
O Brasil está no Grupo C e, além de Marrocos, enfrentará Haiti e Escócia. O confronto contra os haitianos será no dia 19 de junho, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já a partida diante dos escoceses acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 24 de junho, às 19h (de Brasília).
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