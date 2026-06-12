Neymar Jr se declarou para Bruna Biancardi no Dia dos Namorados - Reprodução/Instagram

Neymar Jr se declarou para Bruna Biancardi no Dia dos Namorados Reprodução/Instagram

Publicado 12/06/2026 17:45

Rio - Neymar Jr, de 34 anos, fez uma breve declaração de amor para Bruna Biancardi, de 32, em meio à concentração da seleção brasileira na Copa do Mundo. O jogador publicou foto em preto e branco com a mulher no Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira (12).

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"Amo você", escreveu na legenda.

O jogador e a influenciadora são pais de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 11 meses. Ele também é pai de Davi Lucca, de 14, do breve romance com Carol Dantas; e Helena, de 1 ano e 11 meses, do envolvimento com Amanda Kimberlly.