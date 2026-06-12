Neymar Jr se declarou para Bruna Biancardi no Dia dos Namorados Reprodução/Instagram

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Rio - Neymar Jr, de 34 anos, fez uma breve declaração de amor para Bruna Biancardi, de 32, em meio à concentração da seleção brasileira na Copa do Mundo. O jogador publicou foto em preto e branco com a mulher no Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira (12). 
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Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de Mavie e Mel - Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi viajou para acompanhar o jogador na Copa do Mundo - Reprodução/Instagram
Neymar Jr se declarou para Bruna Biancardi no Dia dos Namorados - Reprodução/Instagram
"Amo você", escreveu na legenda. 
Na quarta-feira (12), a mulher de Neymar Jr exibiu o look antes de embarcar para os Estados Unidos. A seleção brasileira estreia na competição no sábado (13) em jogo contra o Marrocos, às 19h no horário de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
O jogador e a influenciadora são pais de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 11 meses. Ele também é pai de Davi Lucca, de 14, do breve romance com Carol Dantas; e Helena, de 1 ano e 11 meses, do envolvimento com Amanda Kimberlly.