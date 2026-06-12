Neymar Jr se declarou para Bruna Biancardi no Dia dos Namorados Reprodução/Instagram
Na véspera de estreia na Copa, Neymar Jr se declara para Bruna Biancardi
Jogador celebrou Dia dos Namorados um dia antes de jogo contra Marrocos
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