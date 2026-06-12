Neymar pode demorar mais para retornarRafael Ribeiro / CBF
Estreia de Neymar na Copa poderá acontecer somente no mata-mata
Atacante, de 34 anos, se recupera de lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita
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