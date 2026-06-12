Neymar pode demorar mais para retornar - Rafael Ribeiro / CBF

Neymar pode demorar mais para retornarRafael Ribeiro / CBF

Publicado 12/06/2026 17:13

Rio - O retorno do atacante Neymar, de 34 anos, pela seleção brasileira pode demorar mais tempo que o esperado. De acordo com informações da "ESPN", exista a possibilidade do camisa 10 estar apto somente no mata-mata da Copa do Mundo, caso o Brasil avance da fase de grupos.

Na semana passada, Ancelotti afirmou que Neymar faria um exame e provavelmente treinaria nesta semana, algo que não aconteceu. A situação reduziu o otimismo em relação ao camisa 10.

"Acho que a situação dele é bem clara... (Neymar) Está fazendo um ótimo trabalho individual. Depois do final de semana, vai fazer uma ressonância e depois, se tudo sair bem, pode treinar com o grupo na próxima semana", afirmou Carlo Ancelotti no último dia 5.

Neymar se recupera de lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, sofrida antes de sua apresentação na Granja Comary, em Teresópolis. Inicialmente, a previsão seria que o atacante tivesse condições de encarar o Haiti, no próximo dia 19 (sexta-feira), no segundo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo.