Neymar pode demorar mais para retornarRafael Ribeiro / CBF

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Rio - O retorno do atacante Neymar, de 34 anos, pela seleção brasileira pode demorar mais tempo que o esperado. De acordo com informações da "ESPN", exista a possibilidade do camisa 10 estar apto somente no mata-mata da Copa do Mundo, caso o Brasil avance da fase de grupos.
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Na semana passada, Ancelotti afirmou que Neymar faria um exame e provavelmente treinaria nesta semana, algo que não aconteceu. A situação reduziu o otimismo em relação ao camisa 10.
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"Acho que a situação dele é bem clara... (Neymar) Está fazendo um ótimo trabalho individual. Depois do final de semana, vai fazer uma ressonância e depois, se tudo sair bem, pode treinar com o grupo na próxima semana", afirmou Carlo Ancelotti no último dia 5.
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Neymar se recupera de lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, sofrida antes de sua apresentação na Granja Comary, em Teresópolis. Inicialmente, a previsão seria que o atacante tivesse condições de encarar o Haiti, no próximo dia 19 (sexta-feira), no segundo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo.
 