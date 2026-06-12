Endrick em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Endrick em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 12/06/2026 13:43

Rio - A seleção brasileira deverá ter Matheus Cunha como titular na estreia contra Marrocos e Ancelotti vê Igor Thiago como sua principal alternativa. E Endrick? Essa é a pergunta de muitos brasileiros e também da imprensa europeia. O jornal espanhol "AS" questionou o pouco espaço para o jovem, que deve ocupar um papel secundário nesta Copa do Mundo.

"A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) entende que, inicialmente, Endrick terá um papel mais secundário, entrando em campo dependendo da partida e do adversário. Sempre se disse que ele não deve apressar seu desenvolvimento, mas sim progredir gradualmente, conforme sua evolução. Ele é a grande esperança, sim; mas para esta Copa do Mundo, acreditam que os papéis principais devem ser ocupados por outros jogadores", disse o diário.

O "AS" reforçou que Endrick ainda disputa posição e tenta convencer Carlo Ancelotti. Raphinha e Vini Jr são os únicos intocáveis do ataque da seleção brasileira.

"Carlo Ancelotti está finalizando a escalação do Brasil para a estreia em mais uma Copa do Mundo, a primeira desde que assumiu o comando em maio do ano passado. Seu time titular está quase completo, com a maior dúvida ainda pairando sobre a posição de centroavante. Com Vinicius Jr. e Raphinha como titulares indiscutíveis, a vaga de centroavante permanece em aberto. Endrick disputa essa posição, na esperança de estrear em Copas do Mundo", concluiu.