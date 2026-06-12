Endrick em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

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Rio - A seleção brasileira deverá ter Matheus Cunha como titular na estreia contra Marrocos e Ancelotti vê Igor Thiago como sua principal alternativa. E Endrick? Essa é a pergunta de muitos brasileiros e também da imprensa europeia. O jornal espanhol "AS" questionou o pouco espaço para o jovem, que deve ocupar um papel secundário nesta Copa do Mundo.
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"A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) entende que, inicialmente, Endrick terá um papel mais secundário, entrando em campo dependendo da partida e do adversário. Sempre se disse que ele não deve apressar seu desenvolvimento, mas sim progredir gradualmente, conforme sua evolução. Ele é a grande esperança, sim; mas para esta Copa do Mundo, acreditam que os papéis principais devem ser ocupados por outros jogadores", disse o diário.
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O "AS" reforçou que Endrick ainda disputa posição e tenta convencer Carlo Ancelotti. Raphinha e Vini Jr são os únicos intocáveis do ataque da seleção brasileira.
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"Carlo Ancelotti está finalizando a escalação do Brasil para a estreia em mais uma Copa do Mundo, a primeira desde que assumiu o comando em maio do ano passado. Seu time titular está quase completo, com a maior dúvida ainda pairando sobre a posição de centroavante. Com Vinicius Jr. e Raphinha como titulares indiscutíveis, a vaga de centroavante permanece em aberto. Endrick disputa essa posição, na esperança de estrear em Copas do Mundo", concluiu.