Endrick em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Jornal espanhol aponta 'papel secundário' de Endrick pela Seleção na Copa
Atacante, de 19 anos, deverá começar no banco contra o Marrocos
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