Torcedor sul-coreano usa tradicional 'sombrero' mexicanoUlises Ruiz / AFP
O dia que mexicanos foram para a porta da embaixada da Coreia do Sul para comemorar a classificação na Copa do Mundo— Pense (@creatorhouseinx) June 12, 2026
Em 2018, o México precisava de uma vitória da Coreia do Sul (já eliminada) sobre a Alemanha para se classificar
Coreia do Sul venceu a Alemanha por 2 a 0 e com… pic.twitter.com/zmGuVUjAha
Para quem ainda não entendeu o que é a Copa do Mundo: Mexicanos cantando “Irmão Coreano, você já é mexicano” em um bar no México.— DataFut (@DataFutebol) June 11, 2026
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Veja a comemoração entre coreanos e mexicanos
Mexicanos dançando e cantando GANGNAM STYLE com os coreanos no México após a vitória da Coreia do Sul na Copa do Mundo.— DataFut (@DataFutebol) June 12, 2026
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