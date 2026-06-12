Torcedor sul-coreano usa tradicional 'sombrero' mexicanoUlises Ruiz / AFP

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O Dia
Estados Unidos - O primeiro dia de Copa do Mundo reuniu uma parceria improvável, mas cativante. Vencedores de suas partidas de estreia, torcedores de México e Coreia do Sul se juntaram para comemorar e reforçar uma amizade que já vem de outros Mundiais.
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Na edição de 2018, as seleções caíram no mesmo grupo. Na última rodada, com uma vitória histórica da já eliminada Coreia sobre a Alemanha, por 2 a 0, foi selada a eliminação alemã e a classificação do México para a segunda fase. Agradecidos, os torcedores mexicanos foram comemorar em frente à embaixada sul-coreana
Agora em casa, já que o México é um dos países-sede desta Copa do Mundo, os torcedores fazem questão de receber seuss companheiros asiáticos com carinho. Antes da abertura do Mundial, que acabou com triunfo mexicano sobre a África do Sul, locais já haviam confraternizado com os coreanos em bares da Cidade do México. Em vídeo, eles cantam aos amigos estrangeiros: "irmão coreano, você já é mexicano".
Após o triunfo da seleção da casa, foi a vez da Coreia do Sul estrear com o pé direito, com vitória sobre a Tchéquia. Na madrugada desta sexta (12), a comemoração dos triunfos das duas nas partidas de estreia aconteceu ao som do hit 'Gangnam Style', de Psy, astro do K-Pop.
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Resta saber se a amizade vai persistir na próxima quinta-feira (18), quando México e Coreia do Sul se enfrentam, às 22h (de Brasília), no Estádio de Guadalajara, pela segunda rodada do grupo A.

Veja a comemoração entre coreanos e mexicanos