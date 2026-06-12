Daniella Chavez fez promessa por vitória chilenaReprodução / Twitter

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Rio - A modelo chilena Daniella Chavez lamentou a abertura da Copa do Mundo sem a presença do Chile. A beldade fez muitas críticas a Pablo Milad, atual presidente da Associação Nacional de Futebol Profissional do seu país. 
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Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
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Daniella Chavez teve affair com Cristiano Ronaldo - Reprodução / X
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Daniella Chavez em ensaio com lingerie - Reprodução / Instagram
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Daniella Chavez fez promessa por vitória chilena - Reprodução / Twitter
Daniella Chavez fez promessa por vitória do Chile - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez fez promessa por vitória do Chile - Reprodução / Instagram
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Topless de Daniella Chavez - Reprodução / Twitter
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"Que triste ver a abertura da Copa do Mundo de 2026 sem o Chile. Por favor, tirem o Milad logo, Quem o mantém lá e por quê? Impotência e pena!", disse em seu perfil no "X".
Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" (@daniellachavez) para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.
Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.