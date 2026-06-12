Daniella Chavez fez promessa por vitória chilenaReprodução / Twitter
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Jogo será neste sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey
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