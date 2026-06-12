Ramon Abatti Abel, árbitro brasileiroDivulgação / SE Palmeiras

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Estados Unidos - O árbitro Ramon Abatti Abel comandará o duelo entre Bélgica e Egito, na próxima segunda-feira (15). A partida será às 16h (de Brasília), em Seattle, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo.
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Os assistentes também são brasileiros: Danilo Manis e Rafael Alves. Os peruanos Kevin Ortega (quarto árbitro) e Michael Orue (assistente reserva) completam a equipe que será responsável pelo confronto.

Na última quinta-feira (11), Wilton Pereira Sampaio apitou o jogo de abertura do Mundial, entre México e África do Sul. O embate foi agitado, com três expulsões.

Além deles, Raphael Claus é outro representante do país na Copa do Mundo. No entanto, ainda não foi definido qual duelo o juiz comandará.