Ramon Abatti Abel, árbitro brasileiroDivulgação / SE Palmeiras
The match officials for @FIFAWorldCup matches 13, 14, 15 and 16 have been appointed.— FIFA (@FIFAcom) June 12, 2026
Os assistentes também são brasileiros: Danilo Manis e Rafael Alves. Os peruanos Kevin Ortega (quarto árbitro) e Michael Orue (assistente reserva) completam a equipe que será responsável pelo confronto.
Na última quinta-feira (11), Wilton Pereira Sampaio apitou o jogo de abertura do Mundial, entre México e África do Sul. O embate foi agitado, com três expulsões.
Além deles, Raphael Claus é outro representante do país na Copa do Mundo. No entanto, ainda não foi definido qual duelo o juiz comandará.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.