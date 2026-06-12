Marcelo assistiu ao jogo entre México e África do Sul no estádio Azteca - Reprodução / Instagram

Marcelo assistiu ao jogo entre México e África do Sul no estádio AztecaReprodução / Instagram

Publicado 12/06/2026 10:43

O ex-jogador Marcelo, que viajou ao México para acompanhar o jogo de abertura da Copa do Mundo nesta quinta-feira (11), passou por um momento de tensão após o apito final. O ídolo do Fluminense e do Real Madrid acabou ficando no meio de um confronto entre manifestantes e as autoridades locais, nos arredores do estádio Azteca.

Apesar do susto, os agentes rapidamente identificaram Marcelo e agiram para protegê-lo, retirando-o do local. A polícia conseguiu escoltar o brasileiro para um lugar seguro, sem que ele sofresse qualquer tipo de ferimento, segundo o jornal espanhol 'Marca'.

O ex-lateral-esquerdo ainda não se manifestou sobre o ocorrido, mas publicou, nas redes sociais, um registro no meio da torcida no estádio Azteca, antes da partida entre México e África do Sul, que acabou com a vitória do time da casa por 2 a 0.