Marcelo assistiu ao jogo entre México e África do Sul no estádio AztecaReprodução / Instagram
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Ídolo do Fluminense estava no estádio Azteca para acompanhar a abertura da Copa do Mundo
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