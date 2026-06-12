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Vitórias, mudanças e mais: veja o resumo das notícias do primeiro dia da Copa
Torneio começou nesta quinta-feira (11)
A Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira (11). O dia teve a vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0 na partida de abertura. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi o do confronto. Em jogo que começou no fim da noite e terminou apenas na madrugada de sexta (12), a Coreia do Sul venceu a República Tcheca de virada por 2 a 1. O dia ainda contou com mudanças nas seleções de Japão e Argentina. Confira no resumo acima:
Copa do Mundo
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De virada, Coreia do Sul vence a República Tcheca na estreia na Copa de 2026
Os três gols do jogo ficaram para o segundo tempo
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