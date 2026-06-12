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Vitórias, mudanças e mais: veja o resumo das notícias do primeiro dia da Copa
Copa do Mundo

Vitórias, mudanças e mais: veja o resumo das notícias do primeiro dia da Copa

Torneio começou nesta quinta-feira (11)

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O Dia
A Coreia do Sul estreou na Copa do Mundo de 2026 com vitória de virada sobre a República Tcheca por 2 a 0
O zagueiro Marcos Senesi foi convocado para defender a Argentina na Copa do Mundo. Ele foi chamado para substituir Leonardo Balerdi, que ficou fora do torneio devido a uma lesão muscular
A Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira (12). Na partida de abertura, o México venceu a África do Sul por 2 a 0
Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026. Jogo também foi marcado por três expulsões.
Quiñones fez o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026
Wataru Endo foi cortado da Copa do Mundo de 2026 por causa de lesão. Na sequência, o capitão anunciou que se aposentou da seleção japonesa. Ele será substituído por Shuto Machino, do Borussia Mönchengladbach.
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A Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira (11). O dia teve a vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0 na partida de abertura. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi o do confronto. Em jogo que começou no fim da noite e terminou apenas na madrugada de sexta (12), a Coreia do Sul venceu a República Tcheca de virada por 2 a 1. O dia ainda contou com mudanças nas seleções de Japão e Argentina. Confira no resumo acima:
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