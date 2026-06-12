Oh Hyeon-gyu, camisa 18, anotou o segundo gol da Coreia do Sul - Ulises Ruiz / AFP

Oh Hyeon-gyu, camisa 18, anotou o segundo gol da Coreia do SulUlises Ruiz / AFP

Publicado 12/06/2026 00:58 | Atualizado 12/06/2026 01:30

México - A Coreia do Sul venceu a República Tcheca de virada por 2 a 1 no Estádio Akron, na madrugada desta sexta-feira (12), pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. A seleção tcheca saiu na frente com Krejcí, em jogada de cobrança de lateral. Hwang In-beom esbanjou categoria ao deixar tudo igual. Soucek chegou a marcar para os europeus, mas o assistente assinalou o impedimento. Pouco depois, Oh Hyeon-gyu anotou o segundo dos sul-coreanos.

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Agora, as duas seleções viram a chave para a segunda rodada. A República Tcheca vai enfrentar a África do Sul na próxima quinta-feira (18), a partir das 13h (de Brasília). Já a Coreia do Sul encara o México no mesmo dia, mas às 22h (de Brasília).

O jogo

As duas seleções fizeram um primeiro tempo movimentado. A Coreia do Sul teve mais volume ofensivo, mas só conseguiu mandar um chute na direção do gol. Kovár, porém, estava atento e mandou para escanteio.

A República Tcheca não deixou de aparecer no ataque durante o primeiro tempo, mas teve menos ímpeto: teve duas finalizações e não obrigou o goleiro Kim Seung-Gyu a trabalhar.

Na retorno do intervalo, a Coreia do Sul chegou duas vezes com perigo dentro dos 11 primeiros minutos da etapa complementar, mas parou no goleiro Kovár.

A República Tcheca não fazia um bom segundo tempo, mas fez o gol quando conseguiu finalizar. Coufal cobrou o lateral com força na direção da área, Krejcí correu para encontrar a bola e completar de cabeça aos 14 minutos.

A Coreia do Sul, porém, conseguiu dar a resposta e chegar ao empate aos 23 minutos da etapa complementar. Hwang In-beom recebeu ótimo passe e pegou a bola dentro da área. Ao fazer o domínio, deixou Hranác e Kovár no chão. O goleiro ainda tentou voltar e esticar os braços, mas o camisa 6 da Coreia do Sul esbanjou categoria ao encobri-lo na finalização.

A República Tcheca chegou a marcar o que seria o seu segundo gol com Soucek, em finalização de cabeça, mas o assistente pegou a posição de impedimento.

Melhor para a Coreia do Sul, que pouco depois conseguiu a virada. Aos 35 minutos, Hwang In-Beom foi acionado e cruzou para Oh Hyeon-gyu chutar. A bola ainda bateu no goleiro antes de entrar.

A seleção da República Tcheca teve chances de empatar, mas viu o goleiro Kim Seung-Gyu brilhar e garantir a vitória da Coreia do Sul.