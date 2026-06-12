Troféu da Copa do MundoYasuyoshi Chiba / AFP

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Rio - A Globo divulgou, na noite desta sexta-feira (12), os números de audiência no primeiro dia da Copa do Mundo de 2026, na quinta (11). Ela comunicou que mais de 46,4 milhões de pessoas foram alcançadas na empresa (TV Globo, SporTV e Ge TV).
Na TV Globo, a cerimônia de abertura no México teve 16 pontos, o que representa um recorde de audiência no horário em 2026. Além disso, o índice é 39% maior do que a faixa horária nas quatro quintas anteriores.
A vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0, jogo de abertura da Copa de 2026, registrou 21 pontos. Foi a maior audiência no horário às quintas desde o Mundial de 2022.
Já no SporTV, a primeira partida teve uma audiência cerca de 180% superior à média das últimas quatro semanas. 
A empresa também informou que foram mais de 1,8 milhão de horas consumidas de Copa no Globoplay, o que é 76% superior ao jogo de estreia do Mundial de 2022.