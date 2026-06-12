Troféu da Copa do Mundo - Yasuyoshi Chiba / AFP

Troféu da Copa do MundoYasuyoshi Chiba / AFP

Publicado 12/06/2026 22:53

Rio - A Globo divulgou, na noite desta sexta-feira (12), os números de audiência no primeiro dia da Copa do Mundo de 2026 , na quinta (11). Ela comunicou que mais de 46,4 milhões de pessoas foram alcançadas na empresa (TV Globo, SporTV e Ge TV).

Na TV Globo, a cerimônia de abertura no México teve 16 pontos, o que representa um recorde de audiência no horário em 2026. Além disso, o índice é 39% maior do que a faixa horária nas quatro quintas anteriores.

A vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0, jogo de abertura da Copa de 2026, registrou 21 pontos. Foi a maior audiência no horário às quintas desde o Mundial de 2022.

Já no SporTV, a primeira partida teve uma audiência cerca de 180% superior à média das últimas quatro semanas.

A empresa também informou que foram mais de 1,8 milhão de horas consumidas de Copa no Globoplay, o que é 76% superior ao jogo de estreia do Mundial de 2022.