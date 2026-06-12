Cristiano Ronaldo vive expectativa para disputar a sua sexta Copa do MundoFilipe Amorim / AFP
“Vamos com bastante alegria. Sabemos que a Copa do Mundo é sempre uma competição especial, tal como o Campeonato Europeu. Vamos com muita esperança”, disse o jogador à imprensa, segundo o jornal local ‘A Bola’.
Apesar de rasgar elogios ao elenco, o camisa 7 descartou qualquer favoritismo no torneio: “Temos uma geração muito boa, mas existem fatores que não conseguimos controlar. Os jogos, ganhar ou não ganhar, tudo isso influencia. Acredito que esta geração ainda vai dar muitas alegrias ao país”.
“Quando começar a apertar, aí é que vamos ver os verdadeiros campeões. Vai depender de muitos fatores, mas estou muito positivo de que as coisas vão correr bem”, complementou.
Portugal está no Grupo K da Copa do Mundo, ao lado de RD Congo, Uzbequistão e Colômbia. “O importante é passar em primeiro lugar. Depois é jogo a jogo, passo a passo, com calma, ganhando confiança e entrando no ritmo da competição”, ponderou Cristiano Ronaldo.
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