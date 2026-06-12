Maxence Lacroix, em entrevista coletivaFranck Fife / AFP
A França estreia na próxima terça-feira (16), contra Senegal, às 16h, pelo grupo I, que também é formado por Iraque e Noruega.
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Maxence Lacroix, em entrevista coletivaFranck Fife / AFP
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