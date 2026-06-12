Maxence Lacroix, em entrevista coletiva - Franck Fife / AFP

Maxence Lacroix, em entrevista coletivaFranck Fife / AFP

Publicado 12/06/2026 08:26 | Atualizado 12/06/2026 08:38

O zagueiro Maxence Lacroix, do Crystal Palace e da seleção francesa, admitiu que considera a equipe do seu país a melhor da Copa do Mundo e também ressaltou a qualidade de Ousmane Dembélé, eleito o melhor jogador do mundo em 2025. Apesar disso, o defensor elogiou a qualidade dos oponentes no torneio.

"Nós temos que encarar a Copa do Mundo jogo a jogo. Creio que temos um grande time, mas também temos bons adversários. Nessa Copa do Mundo, temos o melhor jogador do mundo e o melhor time. Então, temos que estar focados nas nossas forças e no que temos para apresentar aqui", disse o defensor, conforme a 'ESPN'.

Lacroix ressaltou a necessidade de dar um passo de cada vez para chegar até a final. "Todos os times que estão aqui são muito bons e têm grandes jogadores, então temos que encarar jogo a jogo", seguiu. "Será uma linda aventura para nós e estamos prontos para jogar."



A França estreia na próxima terça-feira (16), contra Senegal, às 16h, pelo grupo I, que também é formado por Iraque e Noruega.