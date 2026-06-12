Rodri venceu a Bola de Ouro em 2024 - Divulgação / Manchester City

Rodri venceu a Bola de Ouro em 2024Divulgação / Manchester City

Publicado 12/06/2026 07:41 | Atualizado 12/06/2026 09:34

Capitão da seleção espanhola, Rodri afirmou que trocaria a sua Bola de Ouro pelo título da Copa do Mundo. O meia do Manchester City, que superou Vini Jr na disputa pelo prêmio em 2024, destacou, no entanto, como o caminho até a final do Mundial é longo e pregou cautela, reconhecendo a necessidade de dar "um passo de cada vez".



"Para mim, vencer com o meu país é a coisa mais especial que existe. O Campeonato Europeu é o título mais importante que já ganhei, e uma Copa do Mundo é a maior conquista a que se pode aspirar. Nós, jogadores, jogamos por isso. Não pensei em levantar a Copa do Mundo como capitão porque ainda há um longo caminho a percorrer. A estrada é muito longa", disse.

O jogador também comentou sobre a afirmação de Enrico Riquelme, candidato derrotado à presidência do Real Madrid, sobre já haver um acerto com o atleta para a próxima temporada. Rodri ressaltou como tem se mantido "um pouco distante" dessas conversas.



"É verdade que surgem coisas, mas, no fim das contas, não sei bem de onde vêm. Tento me concentrar no que tenho que fazer agora. Entendo que faz parte do jogo e do que fazemos. Sempre que nosso nome aparece, aceitamos como tal, mas não pensei nisso e não estou tomando nenhuma decisão."

A Espanha estreia na Copa na próxima segunda-feira (15), contra Cabo Verde, às 13h, pelo grupo H, que também conta com Arábia Saudita e Uruguai.