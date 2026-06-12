Pulisic é o grande destaque dos Estados Unidos na Copa do Mundo - Jamie Squire / Getty Images via AFP

Pulisic é o grande destaque dos Estados Unidos na Copa do MundoJamie Squire / Getty Images via AFP

Publicado 12/06/2026 08:00

Um dos mais equilibrados da Copa do Mundo, o Grupo D tem Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Os norte-americanos contarão com a força da torcida, já que é um dos países a sediar o torneio, ao lado de Canadá e México. Para avançar, os turcos apostam no talento de Arda Güller, principal nome da seleção. Já os paraguaios e australianos correm por fora na briga por vaga no mata-mata.

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Como chegam os Estados Unidos

Sob o comando do argentino Mauricio Pochettino, os norte-americanos têm Christian Pulisic como o destaque do time nacional. O atacante do Milan (ITA) é a grande esperança para fazer a diferença em busca da classificação.



Nos últimos compromissos antes do Mundial, em março e maio, os Estados Unidos só ganharam de Senegal, por 3 a 2. De resto, perderam para a Bélgica (5 a 2), Portugal (2 a 0) e Alemanha (2 a 1).

O bom momento da Turquia

Os turcos vivem uma fase animadora e querem surpreender ao longo do torneio internacional. Isso porque a seleção não perde há oito jogos. A última derrota foi para a Espanha (6 a 0), em setembro de 2025. No entanto, as equipes voltaram a se enfrentar meses depois e empataram em 2 a 2.



O time do italiano Vincenzo Montella aposta no talento de Arda Güller, do Real Madrid, Çalhanoglu, da Inter de Milão, e Yildiz, da Juventus, para fazer boa campanha.

Futebol brasileiro em peso no Paraguai



A seleção paraguaia entrará em campo com vários jogadores que atuam no futebol brasileiro. Ao todo, sete foram convocados: Balbuena (Grêmio), Bobadilla (São Paulo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Isidro Pitta (Bragantino), Junior Alonso (Atlético-MG), Maurício (Palmeiras) e Ramón Sosa (Palmeiras).



Julio Enciso, do Strasbourg (FRA), e Miguel Almirón, do Atlanta United (EUA), são as principais referências da seleção liderada pelo argentino Gustavo Alfaro. Nos amistosos recentes, o Paraguai ganhou de Grécia (1 a 0) e Nicarágua (4 a 0), mas perdeu para Marrocos (2 a 1).

O que esperar da Austrália?

Com nomes menos conhecidos, quem tem maior holofote entre os australianos é o goleiro e capitão Maty Ryan, de 34 anos. Um que vale a pena ficar de olho é Nestory Irankunda, jovem atacante que veste a camisa do Watford (ING).



Em amistosos preparatórios, a Austrália superou Camarões (1 a 0) e Curaçao (5 a 1), empatou com a Suíça (1 a 1) e perdeu para o México (1 a 0).

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Agenda de jogos do Grupo D



. 1ª rodada

12/06 - 22h - Estados Unidos x Paraguai

14/06 - 1h - Austrália x Turquia



. 2ª rodada

19/06 - 16h - Estados Unidos x Austrália

20/06 - 00h - Turquia x Paraguai



. 3ª rodada

25/06 - 23h - Paraguai x Austrália

25/06 - 23h - Turquia x Estados Unidos