Brito, Pelé, Rivelino, Zagallo e Félix celebram a conquista do tricampeonato em 1970Arquivo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Copa do Mundo de 2026 será a primeira vez que a seleção brasileira entrará em campo sem a presença física dos dois maiores nomes da história do futebol nas competições: Pelé e Zagallo. Ídolos eternos do esporte, ambos foram fundamentais para a formação da equipe mais vitoriosa da história das Copas e acabaram deixando este mundo nos últimos anos.
LEIA MAIS: Tetracampeões em 1994 dão dicas para Seleção acabar com jejum de 24 anos
Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, Rei do Futebol, estreou em Copas como um menino em 1958. Surpresa na convocação de Vicente Feola, o camisa 10, por acidente naquela competição, foi fundamental na campanha da seleção brasileira, que pela primeira vez foi campeã. Com apenas 17 anos, Pelé foi o artilheiro do Brasil com seis gols, sendo dois na final contra a Suécia. 
Pelé chorando ao conquistar a Copa de 1958 - Reprodução / Internet
Pelé chorando ao conquistar a Copa de 1958Reprodução / Internet
LEIA MAIS: Herói do penta, Kleberson vê semelhanças com Danilo na Seleção
Mais experiente, Zagallo também fez parte do ataque da seleção brasileira na Copa da Suécia. O Velho Lobo também marcou na decisão e foi peça importante no primeiro título do Brasil. 
LEIA MAIS: Da Copa de 1994 ao Mundial de 2026: a evolução do futebol nos Estados Unidos
Em 1962, Pelé já era considerado o grande astro da seleção brasileira, junto de Mané Garrincha. Porém, o camisa 10 sofreu uma lesão no empate contra a Tchecoslováquia, na segunda partida da competição. O Rei do Futebol não jogou mais, porém, esteve presente na campanha vitoriosa no Chile. Zagallo foi titular nas seis partidas e anotou novamente um gol, contra o México na estreia, partida que Pelé também balançou as redes.
Em 1970, Zagallo e Pelé estiveram juntos novamente. O Rei como principal comandante daquela Seleção histórica dentro de campo e o Velho Lobo como treinador. Uma campanha perfeita e fantástica, que colocou o Brasil pela primeira vez como recordistas de títulos nas Copa do Mundo. O Tri teve a genialidade de Pelé e o poder de união de Zagallo como fatores fundamentais para o êxito.
Seleção brasileira tricampeã do mundo em 1970 - Reprodução/ Internet
Seleção brasileira tricampeã do mundo em 1970Reprodução/ Internet
Depois disso, o Brasil ficou 24 anos sem vencer uma Copa. Em 1994, Zagallo e Pelé estiveram nos Estados Unidos. O Velho Lobo como auxiliar técnico de Carlos Alberto Parreira e Pelé como comentarista da Rede Globo. O fim do jejum ocorreu com a vitória nos pênaltis sobre a Itália. O Brasil se tornou a primeira seleção a ser tetracampeã mundial de futebol.
Oito anos depois, Pelé e Zagallo não estiveram presentes no Japão, quando o Brasil levantou o Penta. Porém, foram figuras ativas na imprensa esportiva durante a conquista da taça na equipe que tinha Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo como estrelas. Naquele momento, a Seleção alcançou um patamar que até hoje não foi igualado: cinco estrelas no peito.
Zagallo e Parreira com a taça de campeões da Copa do Mundo de 1994 - Reprodução
Zagallo e Parreira com a taça de campeões da Copa do Mundo de 1994Reprodução
Na última Copa do Mundo em 2022, Pelé enfrentava seus últimos dias. O Rei do Futebol estava hospitalizado no Albert Einstein, em São Paulo, em um tratamento de câncer de cólon. O Atleta do Século acompanhou a disputa da competição e acabou morrendo no dia 29 de dezembro (11 dias depois da final da Copa), em decorrência de uma falência múltipla de órgãos. Edson Arantes do Nascimento tinha 82 anos.
Já o Velho Lobo sobreviveu pouco mais de um ano. Zagallo, que é o único homem tetracampeão mundial de futebol, morreu aos 92 anos, também em decorrência de falência múltipla de órgãos, no dia 5 de janeiro de 2024. 
Este será o primeiro mundial em que o Brasil entrará em campo sem os olhares desses dois ícones, que ajudaram e muito a construir a imagem de "País do Futebol". Que sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção possa voltar aos dias de glória em homenagem ao Rei e ao Velho Lobo.
 
fotogaleria
Brito, Pelé, Rivelino, Zagallo e Félix celebram a conquista do tricampeonato em 1970
Pelé com a camisa da seleção brasileira da Copa de 1970
Pelé comemora gol pela seleção brasileira com Jairzinho, na Copa do Mundo de 1970
Pelé na Copa do Mundo de 1970
Seleção brasileira tricampeã do mundo em 1970
Pelé durante a Copa do Mundo de 1970
Copa de 1970, os jogadores da Seleção se abraçam após um gol contra a Itália
Pelé chorando ao conquistar a Copa de 1958
Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994
Zagallo e Parreira com a taça de campeões da Copa do Mundo de 1994
Como ponta-esquerda, Zagallo fez parte da Seleção campeã do mundo em 1958 e 1962, ao lado de Pelé e Garrincha