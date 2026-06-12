O Brasil estreia na Copa do Mundo neste sábado (13), em Nova Jersey, diante do Marrocos, que foi justamente o primeiro adversário da Amarelinha no ciclo. Naquela ocasião, a Seleção levou a pior no amistoso e perdeu por 2 a 1, em Tânger.
Depois da Copa do Mundo do Catar, disputada entre novembro e dezembro de 2022, a seleção brasileira masculina principal voltou a campo em março de 2023. A primeira mudança já estava à beira do gramado: Ramon Menezes, então técnico do sub-20, assumiu interinamente após a saída de Tite.
Naquele jogo contra o Marrocos, disputado em 25 de março, o Brasil foi a campo com: Weverton; Emerson Royal, Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Rony.
O lateral Arthur, o meia Raphael Veiga e os atacantes Yuri Alberto, Vitor Roque e Antony foram acionados durante a partida.
Naquele 25 de março, o Marrocos saiu na frente com Boufal. Vini Jr chegou a marcar para a seleção brasileira no primeiro tempo pouco antes do gol marroquino, mas o assistente pegou impedimento no lance.
Casemiro deixou tudo igual na etapa complementar, em lance que contou com falha do goleiro Bounou. No entanto, Sabiri apareceu para recolocar o Marrocos em vantagem e dar números finais ao jogo.
Copa do Mundo de 2026
Brasil e Marrocos vão medir forças no sábado (13), a partir das 19h (de Brasília), em Nova Jersey. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo.
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