Amistoso entre Brasil e Marrocos na cidade de Tânger - Fadel Senna/AFP

Amistoso entre Brasil e Marrocos na cidade de TângerFadel Senna/AFP

Publicado 12/06/2026 08:30





Depois da Copa do Mundo do Catar, disputada entre novembro e dezembro de 2022, a seleção brasileira masculina principal voltou a campo em março de 2023. A primeira mudança já estava à beira do gramado: Ramon Menezes, então técnico do sub-20, assumiu interinamente após a saída de Tite. O Brasil estreia na Copa do Mundo neste sábado (13), em Nova Jersey, diante do Marrocos, que foi justamente o primeiro adversário da Amarelinha no ciclo. Naquela ocasião, a Seleção levou a pior no amistoso e perdeu por 2 a 1 , em Tânger.Depois da Copa do Mundo do Catar, disputada entre novembro e dezembro de 2022, a seleção brasileira masculina principal voltou a campo em março de 2023. A primeira mudança já estava à beira do gramado: Ramon Menezes, então técnico do sub-20, assumiu interinamente após a saída de Tite.

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Naquele jogo contra o Marrocos, disputado em 25 de março, o Brasil foi a campo com: Weverton; Emerson Royal, Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Rony.



O lateral Arthur, o meia Raphael Veiga e os atacantes Yuri Alberto, Vitor Roque e Antony foram acionados durante a partida. Naquele jogo contra o Marrocos, disputado em 25 de março, o Brasil foi a campo com: Weverton; Emerson Royal, Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Rony.O lateral Arthur, o meia Raphael Veiga e os atacantes Yuri Alberto, Vitor Roque e Antony foram acionados durante a partida.

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Entre os atletas que disputaram a partida, Weverton, Ibañez, Casemiro, Paquetá e Vini Jr estão com a seleção para a Copa do Mundo de 2026. Militão e Rodrygo se recuperam de lesão e não foram chamados.



E dos cinco que participaram daquele amistoso e estão com o grupo hoje, apenas Ibañez não esteve entre os convocados do Brasil para Copa do Mundo de 2022. Entre os atletas que disputaram a partida, Weverton, Ibañez, Casemiro, Paquetá e Vini Jr estão com a seleção para a Copa do Mundo de 2026. Militão e Rodrygo se recuperam de lesão e não foram chamados.E dos cinco que participaram daquele amistoso e estão com o grupo hoje, apenas Ibañez não esteve entre os convocados do Brasil para Copa do Mundo de 2022.

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Marrocos 2 x 1 Brasil

Naquele 25 de março, o Marrocos saiu na frente com Boufal. Vini Jr chegou a marcar para a seleção brasileira no primeiro tempo pouco antes do gol marroquino, mas o assistente pegou impedimento no lance.

Casemiro deixou tudo igual na etapa complementar, em lance que contou com falha do goleiro Bounou. No entanto, Sabiri apareceu para recolocar o Marrocos em vantagem e dar números finais ao jogo.

Copa do Mundo de 2026



Brasil e Marrocos vão medir forças no sábado (13), a partir das 19h (de Brasília), em Nova Jersey. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo.