Panini anuncia 120 novas figurinhas do álbum da Copa do MundoReprodução de Instagram
Atualização do álbum da Copa tem figurinhas de Neymar e outros 119 jogadores
Panini inicia pré-venda com nomes que ficaram fora da versão original da coleção
Mudanças no álbum após as convocações
Como comprar as novas figurinhas do álbum da Copa
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