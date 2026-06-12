Panini anuncia 120 novas figurinhas do álbum da Copa do Mundo - Reprodução de Instagram

Panini anuncia 120 novas figurinhas do álbum da Copa do MundoReprodução de Instagram

Publicado 12/06/2026 10:16

Quem já completou ou está montando o álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 ganhou uma alternativa para atualizar a coleção com as listas mais fiéis de convocados das seleções. A Panini colocou à venda um pacote extra de figurinhas criado para corrigir ausências como Neymar, da seleção brasileira, Neuer, da Alemanha, e Cubarsí, da Espanha.



Batizado de Update Set, o complemento reúne 120 cromos inéditos. Entre os brasileiros, além do camisa 10, também estão presentes Weverton, Alex Sandro e Igor Thiago.



Mudanças no álbum após as convocações



O lançamento busca resolver uma situação comum em anos de Copa do Mundo. Como o álbum é produzido antes da divulgação das listas finais, alguns jogadores acabam aparecendo na coleção mesmo sem disputar o torneio.



É o caso de Bento, Rodrygo, João Pedro e Estêvão, presentes na versão original do álbum da Copa do Mundo, mas que ficaram fora da lista final de Carlo Ancelotti. O lateral Wesley, cortado por lesão nesta semana, também fazia parte da coleção inicial.



Como comprar as novas figurinhas do álbum da Copa



O pacote de cromos já está disponível em pré-venda no site da Panini por R$ 119,90. O kit é formado por seis cartelas, cada uma com 20 figurinhas, totalizando 120 cromos para atualização da coleção.





