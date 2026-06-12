Torcedora do Guaraní Marisol Olmedo pode despontar como musa do Paraguai e da Copa do Mundo de 2026Reprodução / Instagram
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