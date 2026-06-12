Torcedora do Guaraní Marisol Olmedo pode despontar como musa do Paraguai e da Copa do Mundo de 2026 - Reprodução / Instagram

Torcedora do Guaraní Marisol Olmedo pode despontar como musa do Paraguai e da Copa do Mundo de 2026Reprodução / Instagram

Publicado 12/06/2026 09:47 | Atualizado 12/06/2026 10:16

O retorno do Paraguai à Copa do Mundo após 16 anos ajudou a transformar uma torcedora conhecida no país em personagem de destaque e concorrente a musa da Copa. Marisol Olmedo, influenciadora e modelo, viralizou nas redes sociais ao aparecer com uma roupa sensual comemorando a vitória por 4 a 0 em amistoso contra a Nicarágua, e será presença na arquibancada na estreia paraguaia, nesta sexta-feira (12), contra os Estados Unidos, às 22h (de Brasília).

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Marisol já era figura conhecida nos jogos do Guaraní e ampliou sua popularidade, o que torna impossível não comparar com outra musa paraguaia. Larissa Riquelme ganhou fama justamente ao aparecer na torcida na última participação do país na Copa do Mundo, em 2010.



Larissa rapidamente tornou-se a musa do torneio e a notoriedade abriu espaço para trabalhos como modelo e ensaios fotográficos, além de entrevistas e participações em programas, até mesmo do Brasil.



"Sinto-me muito lisonjeada por ser conhecida internacionalmente. Adoro ser como sou. Lutei para chegar até aqui", afirmou a musa paraguaia em entrevista ao site 'Lacuarta'.



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