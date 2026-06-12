Troféu da Copa do Mundo e bola de 2026: torneio vive à sombra de guerra entre Estados Unidos e IrãDivulgação / Adidas
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Depois do Mundial de 2022, a seleção brasileira perdeu para o Marrocos em março de 2023
Zagueiro da França admite favoritismo para a conquista da Copa: 'Temos o melhor time'
Maxence Lacroix, no entanto, pregou cautela e destacou qualidade dos adversários