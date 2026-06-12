Recuperado de lesão, Mazraoui estará à disposição para defender a seleção marroquinaFranck Fife / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Estados Unidos - Adversário do Brasil na estreia na Copa do Mundo, Marrocos ganhou um reforço de peso para a partida: Noussair Mazraoui. O defensor, que tem a versatilidade como característica, se recuperou de uma subluxação no ombro esquerdo e estará à disposição para entrar em campo.

Ele se machucou no empate em 1 a 1 com a Noruega, em amistoso no domingo (7). Assim, ficou fora dos treinos por alguns dias, mas trabalhou normalmente na última quinta-feira (11).
Confira a tabela da Copa do Mundo de 2026

O retorno é importante para a seleção, que já sofreu com dois cortes durante a semana: Nayef Aguerd e Abde Ezzalzouli abriram espaço para Marwane Saadane e Amine Sbai, respectivamente.

Pelo Grupo C, Brasil e Marrocos vão se enfrentar neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Haiti e Escócia completam a chave. 