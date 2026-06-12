Recuperado de lesão, Mazraoui estará à disposição para defender a seleção marroquinaFranck Fife / AFP
Ele se machucou no empate em 1 a 1 com a Noruega, em amistoso no domingo (7). Assim, ficou fora dos treinos por alguns dias, mas trabalhou normalmente na última quinta-feira (11).
O retorno é importante para a seleção, que já sofreu com dois cortes durante a semana: Nayef Aguerd e Abde Ezzalzouli abriram espaço para Marwane Saadane e Amine Sbai, respectivamente.
Pelo Grupo C, Brasil e Marrocos vão se enfrentar neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Haiti e Escócia completam a chave.
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