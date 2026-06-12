Entrada do The Ridge Hotel, em Nova Jersey, onde a Seleção está hospedada - Divulgação / The Ridge Hotel

Entrada do The Ridge Hotel, em Nova Jersey, onde a Seleção está hospedadaDivulgação / The Ridge Hotel

Publicado 12/06/2026 11:19

Como se distrair antes da estreia em uma Copa do Mundo? Os jogadores brasileiros encontraram uma receita para aliviar a pressão e passar o tempo livre nos Estados Unidos: campeonatos de pingue-pongue, videogames e um simulador de Fórmula 1.



Os atletas da Seleção brasileira encontraram nesta rotina uma forma de suavizar o peso de uma grande responsabilidade, a de um país com mais de 200 milhões de habitantes que sonha com o sexto título mundial, o primeiro desde 2002.



Os jogadores treinados por Carlo Ancelotti se distraem com uma série de atividades no exclusivo The Ridge Hotel, em Basking Ridge, em Nova Jersey, onde planejam permanecer hospedados durante a maior parte daquela que esperam ser uma longa estadia na América do Norte.



A primeira parada no sinuoso caminho rumo ao cobiçado hexa será no sábado (13), em East Rutherford, Nova Jersey, contra o Marrocos de Achraf Hakimi, semifinalista no Catar 2022 e atual campeão africano.



"Quando voltamos para o hotel e terminamos o almoço, alguns vão direto para o videogame, outros para o truco. Temos até um simulador de F1 lá dentro. E também está rolando um campeonato de pingue-pongue", declarou o atacante Raphinha em uma coletiva de imprensa na última quarta-feira (10).

Blindar os mais jovens

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) montou uma sala de lazer para os jogadores, onde há um simulador de F1, outros videogames e um totó, entre várias outras opções de entretenimento, informou à AFP uma fonte da entidade.



"Quando jogam truco, é aquela gritaria", afirmou entre risos o jogador.



O meia Casemiro, um dos capitães, é um dos melhores no Counter-Strike, um jogo de tiro e estratégia, acrescentou.



Alguns atletas mais experientes chegam até a fazer sessões de fisioterapia em seu tempo livre, concentrados à tarde e à noite depois de treinar durante a manhã.



"Cada um leva uma rotina um pouco diferente", acrescentou Raphinha, um dos principais trunfos ofensivos de Ancelotti.



Os jogadores podem usar seus celulares e acessar as redes sociais, embora as contas de muitos deles sejam administradas por assessores de imprensa.



"A galera mais experiente tenta fazer com que eles [os mais jovens] usem menos redes sociais. Até mesmo para não criar expectativa ou se frustrar pelo que é dito. Tentamos blindar o que vem de fora", explicou a estrela do Barcelona.

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