O clima de festa pela vitória do México na abertura da Copa do Mundo, na quinta-feira (11) deu lugar a uma confusão flagrada ao vivo pela TV mexicana Fox Sports, nos arredores do Estádio Azteca. Uma discussão entre torcedores terminou em troca de socos e acabou atrapalhando a fala do repórter.
En la transmisión en vivo de Fox Sports México se estaban agarrando a putazos 2 aficionados de México JAJAJAJAJAJAJAJAJA. Que maravilla de país. pic.twitter.com/BJbCYii6t3
A cena aconteceu quando Carlos Hernández relatava a movimentação dos torcedores na saída da partida contra a África do Sul, vencida por 2 a 0. Enquanto o jornalista falava diante das câmeras, dois homens surgiram na imagem ao fundo já trocando socos.
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