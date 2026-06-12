Troca de socos atrapalha a entrada ao vivo de repórter da Fox Sports MéxicoReprodução de vídeo

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O clima de festa pela vitória do México na abertura da Copa do Mundo, na quinta-feira (11) deu lugar a uma confusão flagrada ao vivo pela TV mexicana Fox Sports, nos arredores do Estádio Azteca. Uma discussão entre torcedores terminou em troca de socos e acabou atrapalhando a fala do repórter.
A cena aconteceu quando Carlos Hernández relatava a movimentação dos torcedores na saída da partida contra a África do Sul, vencida por 2 a 0. Enquanto o jornalista falava diante das câmeras, dois homens surgiram na imagem ao fundo já trocando socos.
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Em poucos segundos, a transmissão foi interrompida. Os apresentadores reagiram à cena com bom humor e, minutos mais tarde, Hernández voltou ao ar.

O motivo da briga ao vivo

Ele explicou que a briga começou durante a busca por transporte para deixar os arredores do Azteca. Um torcedor mexicano ficou revoltado com os preços cobrados e atacou o motorista.
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"Está tudo bem. Foi bem intenso, bastante. E tudo isso aconteceu porque estavam cobrando 400 pesos (cerca de R$ 120) por pessoa para levar as pessoas daqui do Portão 8 até a Gran Sur.