Troca de socos atrapalha a entrada ao vivo de repórter da Fox Sports México - Reprodução de vídeo

Troca de socos atrapalha a entrada ao vivo de repórter da Fox Sports MéxicoReprodução de vídeo

Publicado 12/06/2026 11:47

confusão flagrada ao vivo pela TV mexicana Fox Sports, nos arredores do Estádio Azteca. Uma discussão entre torcedores terminou em troca de socos e acabou atrapalhando a fala do repórter.

O clima de festa pela vitória do México na abertura da Copa do Mundo, na quinta-feira (11) deu lugar a uma, nos arredores do Estádio Azteca. Uma discussão entre torcedores terminou em troca de socos e acabou atrapalhando a fala do repórter.

En la transmisión en vivo de Fox Sports México se estaban agarrando a putazos 2 aficionados de México JAJAJAJAJAJAJAJAJA. Que maravilla de país. pic.twitter.com/BJbCYii6t3 — JP (@Juampachabal03) June 12, 2026

A cena aconteceu quando Carlos Hernández relatava a movimentação dos torcedores na saída da partida contra a África do Sul, vencida por 2 a 0. Enquanto o jornalista falava diante das câmeras, dois homens surgiram na imagem ao fundo já trocando socos.



Em poucos segundos, a transmissão foi interrompida. Os apresentadores reagiram à cena com bom humor e, minutos mais tarde, Hernández voltou ao ar.



O motivo da briga ao vivo

Ele explicou que a briga começou durante a busca por transporte para deixar os arredores do Azteca. Um torcedor mexicano ficou revoltado com os preços cobrados e atacou o motorista.



"Está tudo bem. Foi bem intenso, bastante. E tudo isso aconteceu porque estavam cobrando 400 pesos (cerca de R$ 120) por pessoa para levar as pessoas daqui do Portão 8 até a Gran Sur.



