Rua Jorge Rudge foi decorada com guarda-chuvas, bandeirinhas e pinturas no chãoReginaldo Pimenta / Agência O Dia
“Nós éramos moleques, nos juntamos e começamos a pintar, fazer os desenhos, colocar bandeirinha… Aí ficou aquela vontade de fazer sempre. Meu pai, os coroas, todo mundo começou a ajudar. Neste ano, os veteranos se uniram e decidiram fazer. Todo mundo topou e começamos a preparar”, explica.
Quem passa pelo local dá de cara com a decoração feita com guarda-chuvas verdes e amarelos, além dos desenhos no chão. Segundo Paulo, o movimento é feito pela própria vizinhança, que arrecadou entre R$ 50 mil a R$ 60 mil para a intervenção artística.
“Foi arrecadação dos moradores. Só de guarda-chuva foi R$ 12 mil, que mandamos buscar da China. Tem pintura também que a garotada fez. A gente não gosta de colocar profissional para fazer, gostamos de pegar as pessoas que moram mesmo. Vem pessoas de fora pedindo para participar, mas a gente deixa”, diz.
O clima de festa começou antes mesmo da Copa do Mundo. Durante o processo de decoração, que era feito de madrugada, Paulo conta que toda a rua se mobilizou e transformou o local em uma grande confraternização.
“Todo mundo gosta, é a tradição da rua. De madrugada desce sopa, cachorro-quente… Todo dia tem uma comida diferente e vira uma festa. Participaram umas 50 a 60 pessoas. O negócio é ver as pessoas felizes na rua e o gosto da disputa”, afirma.
Confiante na vitória do concurso “Acreditar é uma Arte – O Rio nas Cores do Hexa”, da Prefeitura do Rio, que vai pagar R$ 50 mil para a campeã, Paulo espera que o hexacampeonato venha não somente para a rua, mas também para a Seleção.
“Voltamos em um ano bom. Nós fomos pentacampeões de rua junto com o pentacampeonato do Brasil. Confio na Seleção. Teve uma Copa que aconteceu isso. Ninguém acreditava e o Brasil foi lá e levou. Acho que o hexa vem”, torce.
Nos dias em que a seleção brasileira entrar em campo, a Rua Jorge Rudge vai se transformar em um ponto de encontro para os torcedores. A programação inclui transmissão das partidas em telão e shows, segundo Paulo.
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