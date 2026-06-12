Rua Jorge Rudge foi decorada com guarda-chuvas, bandeirinhas e pinturas no chão - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rua Jorge Rudge foi decorada com guarda-chuvas, bandeirinhas e pinturas no chãoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 12/06/2026 13:03 | Atualizado 12/06/2026 14:17

Rio - Rumo ao hexa! O grito que embala a seleção brasileira também combina com a Rua Jorge Rudge, em Vila Isabel, na Zona Norte. Eleita cinco vezes a rua com a decoração mais bonita da Copa do Mundo, a via retomou neste ano a tradição, que estava interrompida há três edições, e voltou a ganhar as cores do Brasil para reunir torcedores no clima da competição.

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