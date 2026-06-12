Patchs tradicionais que ficam em manga das camisas terão distinção em dourado para as seleções campeãs da Copa do MundoReprodução / Footy Headlines

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A Copa do Mundo de 2026 introduziu uma novidade nas camisas das seleções nas partidas. Além dos tradicionais com a logo do torneio, vários jogadores terão patchs (selos aplicados no tecido) especiais.
Os primeiros puderam ser vistos nos dois primeiros jogos, an quinta-feira. Os estreantes no torneio ganharam o chamado "Debut Patch" (ou o Selo de Estreia), que ficaram abaixo do tradicional, com a logomarca da Copa do Mundo de 2026, ou em outro da Fifa, em cada uma das mangas das camisas.
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Quem esteve em campo pela primeira vez, já não usará o selo, com bordas douradas, imagem da taça e a inscrição "estreia na Copa do Mundo", em inglês, a partir da segunda partida. Outros nomes como Endrick, Rayan, Lamine Yamal e Haaland também usarão o mesmo acessório uma vez.
 
Fifa criou selo especial para os jogadores que fazem a estreia em um jogo de Copa do Mundo - Reprodução
Fifa criou selo especial para os jogadores que fazem a estreia em um jogo de Copa do MundoReprodução

Os selos para os campeões mundiais

A nova coleção de patchs nas camisas dos jogadores da Copa do Mundo, revelada pelo site especializado em uniformes 'Footy Headlines', também conta com outros para os vencedores de premiações especiais de melhor do mundo, melhor goleiro e chuteira de ouro também terão direito a um emblema especial. Neste caso entram Cristiano Ronaldo e Messi, por exemplo.

O emblema especial da seleção brasileira

Já as seleções campeãs da Copa do Mundo também terão uma distinção especial. No caso do Brasil e outros seis times, o selo tradicional será em dourado com os anos das conquistas.
Outro patch, intitulado "Legado", homenageará os jogadores com ao menos cinco edições do torneio disputadas. O mexicano Ochoa, em sua sexta Copa, não utilizou  na partida de estreia porque não entrou em campo.
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Patchs tradicionais que ficam em manga das camisas terão distinção em dourado para as seleções campeãs da Copa do Mundo
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