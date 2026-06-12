Seleção utiliza acessório do futebol americano para treinar jogadas ensaiadas - Reprodução / CBF TV

Seleção utiliza acessório do futebol americano para treinar jogadas ensaiadasReprodução / CBF TV

Publicado 12/06/2026 13:00 | Atualizado 12/06/2026 13:18

Nova Jersey (EUA) - Em busca do hexacampeonato, a seleção brasileira tem até explorado a estrutura e ferramentas do futebol americano para se preparar para a Copa do Mundo. Nas atividades desta semana, os jogadores utilizaram uma munhequeira com visor para treinar jogadas ensaidas.

O acessório costuma ser utilizado pelos quarterbacks, que é uma espécie de armador de jogadas no futebol americano. Dentro da munhequeira, há um papel com as estratégias acoplado para ser consultado. No caso, o objetivo era facilitar o ensaio de jogadas de bola parada.

No treino desta última quinta-feira (11), o técnico Carlo Ancelotti testou o acessório antes do treino, orientado pelo auxiliar Francesco Mauri, responsável pelas jogadas de bolas paradas. Depois, o objeto foi utilizado pelos zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães.

No futebol americano, o quarterback pode utilizar o acessório durante os jogos. Isso serve para o técnico não gritar as jogadas e o time adversário descobrir a ação. Assim, o treinador apenas sinaliza um número e o atleta segue a estratégia, sem dar pistas para o rival.

Já no futebol, o acessório não é comum. A seleção brasileira utilizará apenas nos treinos e não nos jogos. Não há uma proibição, já que é permitido treinadores entregarem instruções em papel para os próprios jogadores. O objetivo, no entanto, é treinar jogadas e aprimorá-las com repetições.