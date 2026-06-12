Marquinhos ao lado de Ancelotti em treino da seleção brasileira, nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF
“É um treinador vencedor, que mostrou que sabe transformar uma equipe em campeã. Acho que isso é muito importante para nós neste momento. Ele tem lidado muito bem com as dificuldades e com a pressão de comandar a seleção brasileira”, disse o jogador, em entrevista ao site da Fifa.
“Nós estamos muito felizes por tê-lo aqui, é alguém que realmente entende o seu grupo, os seus jogadores, que sabe muito de futebol, muito de tática e entende ainda mais sobre ser campeão. Acho que ele trouxe uma energia, trouxe aquele algo a mais que precisávamos”, completou.
O defensor ressaltou que vê a Amarelinha preparada para a disputa do torneio: "Acho que temos muitos grandes jogadores. Estamos bem servidos na defesa, no meio-campo e no ataque. Precisamos encontrar cada vez mais a nossa identidade, entender como podemos vencer nossos adversários e saber nos adaptar aos momentos difíceis”.
O que fazer como capitão do time
"Acho que é também nessas horas que os líderes realmente aparecem, nos momentos difíceis e desafiadores. É quando você precisa assumir a responsabilidade, especialmente pelos jogadores mais jovens, por aqueles que não estão acostumados com a pressão e com a turbulência”, ponderou.
"Isso realmente faz parte da responsabilidade de ser capitão ou líder. Você precisa ser forte, ajudar a acalmar as coisas e saber que, com trabalho, treinamento e esforço, podemos melhorar a situação”, finalizou.
A agenda do Brasil na Copa do Mundo
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