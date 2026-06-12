Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá - Cole Burston / AFP

Estádio BMO Field, em Toronto, no CanadáCole Burston / AFP

Publicado 12/06/2026 16:10 | Atualizado 12/06/2026 16:13

Canadá - O estádio de Toronto, que sedia o confronto entre Canadá e Bósnia nesta sexta-feira (12) pelo Grupo B, abriu a participação canadense na Copa do Mundo sob intensa desconfiança do público. Dono da menor capacidade entre as 16 sedes do torneio, o local passou por uma polêmica reforma estrutural para se adequar às exigências da Fifa, tornando-se alvo de contestação.

A fim de atender aos padrões da organização, a arena teve sua capacidade ampliada de 30 mil para 43.036 espectadores. A expansão foi viabilizada por meio de um investimento de aproximadamente R$ 500 milhões na instalação de 17 mil assentos temporários nos setores norte e sul. O visual composto por grandes sistemas de andaimes modulares, no entanto, atraiu críticas nas redes sociais.



O estádio de Toronto possui histórico em competições internacionais, tendo abrigado torneios da Fifa em 2007 e 2014. Além do jogo entre Canadá e Bósnia, a arena está confirmada como sede de mais cinco partidas, sendo quatro confrontos válidos pela fase de grupos e um duelo de mata-mata na fase de 16-avos de final.