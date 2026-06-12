Thomas Partey enfrenta acusações de estupro e agressão sexual - Adrian Dennis / AFP

Thomas Partey enfrenta acusações de estupro e agressão sexualAdrian Dennis / AFP

Publicado 12/06/2026 15:35

Estados Unidos - Thomas Partey será desfalque na estreia de Gana na Copa do Mundo, na próxima semana. Isso porque o volante, acusado de estupro e agressão sexual , foi impedido de entrar no Canadá, onde a seleção disputará a primeira partida no torneio. As informações são do jornal 'The Athletic'.

A situação está diretamente ligada ao processo judicial que o jogador responde na Inglaterra. Ele nega todas as denúncias e aguarda o julgamento, que ocorrerá ainda neste ano.

Segundo o diário norte-americano, a Fifa atestou o veto do atleta em comunicado oficial: “A FIFA confirma que Thomas Partey não poderá viajar para o Canadá para a estreia, pois seu pedido de visto foi negado pelo governo. A FIFA não se envolve nos processos de imigração dos países anfitriões, incluindo a análise de vistos. Assim como em eventos anteriores, o governo anfitrião é quem decide quem recebe o visto e entra no país”.

O primeiro compromisso de Gana na Copa do Mundo será contra o Panamá, quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), em Toronto, pela rodada de abertura do Grupo L. Depois, a seleção enfrentará Inglaterra e Croácia, mas os jogos acontecerão nos Estados Unidos.