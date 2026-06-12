Thomas Partey enfrenta acusações de estupro e agressão sexualAdrian Dennis / AFP
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Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 16h (de Brasília)
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