Abertura da Copa no Canadá destacou a identidade canadense AFP

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Rio - A cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Canadá foi marcada pela diversidade cultural e pelo orgulho nacional antes da estreia dos canadenses no Mundial. Pela primeira vez na história, o país foi sede do maior torneio de futebol do mundo, junto com Estados Unidos e México.
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Enquanto na abertura da Copa no México foi destacada a cultura latino-americana, o espetáculo no Canadá trouxe reflexão sobre a pluralidade da sociedade canadense. Além disso, também destacou a diversidade como uma das principais características do país.
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O evento teve como principal atração o show da cantora canadense Alanis Morissette. A cerimônia de abertura também teve apresentações de Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Elyanna, William Prince, Vegedream e o DJ Sanjoy.
A edição de 2026 da Copa do Mundo é a primeira organizada por três países — Canadá, Estados Unidos e México — e também a primeira a contar com 48 seleções participantes. Os canadenses estreiam nesta sexta-feira (12), às 16h (de Brasília), contra a Bósnia, em Toronto.