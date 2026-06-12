Abertura da Copa no Canadá destacou a identidade canadense AFP
Abertura da Copa no Canadá destaca identidade canadense e união do esporte
Alanis Morissette foi a atração principal do evento
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