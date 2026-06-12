Festa da torcida do Canadá antes da estreia na Copa do Mundo - Reprodução / X

Festa da torcida do Canadá antes da estreia na Copa do MundoReprodução / X

Publicado 12/06/2026 14:40

Estados Unidos - O Canadá abre sua participação na Copa do Mundo, como seleção e país-sede, nesta sexta-feira (12). A partida contra a Bósnia e Herzegovina será a primeira desta edição do torneio a ser disputada em solo canadense. A poucas horas da bola rolar, as torcidas das duas seleções organizaram caminhadas em direção ao Estádio de Toronto, palco do duelo.

Prestes a viver seu primeiro Mundial em casa, o Canadá passa por um momento de proximidade inédita com o futebol, que não é um esporte historicamente abraçado pela população local. Para o jogo de estreia, os canadenses mobilizaram uma multidão, com bandeiras e sinalizadores. Confira:

Canadenses fazendo uma "marcha" antes do jogo de logo mais entre Canadá e Bósnia e Herzegovina.



@Devin_Heroux pic.twitter.com/mP6gFzsL3w — Planeta do Futebol (@futebol_info) June 12, 2026

Do outro lado, vindos de uma classificação heroica na repescagem das eliminatórias europeias para a Copa, sobre a poderosa Itália, a Bósnia respondeu com uma caminhada de peso, com padronização e coreografias dignas dos 'Ultras' — torcedores organizados — do Velho Continente. Veja:

Torcida da Bósnia em Toronto



ABSURDO!



pic.twitter.com/Q9z6jOZlZE — DataFut (@DataFutebol) June 12, 2026

Canadá e Bósnia se enfrentam às 16h (de Brasília) desta sexta-feira (12), no Estádio de Toronto, o segundo maior do país norte-americano. A partida será a abertura do grupo B, que também conta com Catar e Suíça.