Danilo será titular da seleção brasileira na estreia Rafael Ribeiro / CBF

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Estados Unidos - No último treino antes da estreia da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti sinalizou que deverá ir com Danilo e Alex Sandro como titulares nas laterais. Os dois novamente treinaram na equipe principal e devem começar jogando contra o Marrocos, neste sábado, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey.
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Além deles, Matheus Cunha também deve iniciar a partida e formar o trio de ataque com Raphinha e Vini Jr. Lucas Paquetá, do Flamengo, vai formar o meio-campo com Casemiro e Bruno Guimarães.
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O Brasil deve ir para campo com: Alisson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.
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Neymar, camisa 10 da seleção brasileira, não voltou a treinar com o elenco e poderá ficar de fora da partida contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia.
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Danilo será titular da seleção brasileira na estreia
Vini Jr.
Vini Jr.