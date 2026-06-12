Danilo será titular da seleção brasileira na estreia - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo será titular da seleção brasileira na estreia Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 12/06/2026 14:23

Estados Unidos - No último treino antes da estreia da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti sinalizou que deverá ir com Danilo e Alex Sandro como titulares nas laterais. Os dois novamente treinaram na equipe principal e devem começar jogando contra o Marrocos, neste sábado, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey.

Além deles, Matheus Cunha também deve iniciar a partida e formar o trio de ataque com Raphinha e Vini Jr. Lucas Paquetá, do Flamengo, vai formar o meio-campo com Casemiro e Bruno Guimarães.

O Brasil deve ir para campo com: Alisson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

Neymar, camisa 10 da seleção brasileira, não voltou a treinar com o elenco e poderá ficar de fora da partida contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia.