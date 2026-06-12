O Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmenteAntonio Cruz / Agência Brasil
Bancos terão expediente especial em dia de jogos do Brasil na Copa
Locais fecharão duas horas antes da partida iniciar
Abertura da Copa no Canadá destaca identidade canadense e união do esporte
Alanis Morissette foi a atração principal do evento
Bancos terão expediente especial em dia de jogos do Brasil na Copa
Locais fecharão duas horas antes da partida iniciar
Torcidas de Canadá e Bósnia fazem marcha ao estádio da estreia na Copa
Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 16h (de Brasília)
Ancelotti mantém time com dupla do Flamengo em treino e Seleção não deve ter novidades em estreia
Seleção encara o Marrocos neste sábado (13)
Marquinhos exalta Ancelotti na Seleção: ‘Trouxe o algo a mais que precisávamos’
Zagueiro vê Brasil ‘bem servido’ para buscar o título na Copa do Mundo
Seleção, Endrick, Messi, Cristiano Ronaldo usarão selos especiais em camisas
Uniformes de alguns jogadores terão distinção de acordo com regras da Fifa