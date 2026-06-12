Jürgen Klopp foi multicampeão no LiverpoolAFP
"Essa situação resume de certa forma todo o jogo. Foi simplesmente uma tática ruim. Nenhum dos dois times jogou bem. Você tem 11 jogadores contra nove e é pego no contra-ataque. Por quê? Porque a última linha estava muito recuada. Esse foi um problema geral durante todo o jogo. A África do Sul não aproveitou. Não foi um jogo de primeira categoria", disse Klopp ao canal 'ZDF'.
Na ocasião, os mexicanos venceram por 2 a 0. Julián Quiñones abriu o placar logo nos primeiros minutos da partida. No começo da segunda etapa, os sul-africanos ficaram com um jogador a menos após Yaya Sithole cometer falta em Gutiérrez, que saía cara a cara com o goleiro. Com vantagem numérica, Raúl Jiménez marcou o segundo gol da equipe.
Pouco depois, a África do Sul perdeu mais um homem, Themba Zwane, expulso por agressão. Já nos acréscimos, o México também recebeu um vermelho, para César Montes.
Com a vitória, os anfitriões lideram o Grupo A com três pontos, empatado com a Coreia do Sul, que também ganhou na rodada. O próximo compromisso dos mexicanos será justamente contra os sul-coreanos, quinta-feira (18), às 22h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara.
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