Paul Pogba, meio-campista do MonacoFranck Fife / AFP
"Eles têm os melhores, mas isso não é o suficiente para vencer uma Copa. Tem mais pressão neles. Todo mundo coloca eles como os favoritos a vencer a Copa do Mundo. Eles têm que manter o maior nível possível", avaliou o volante.
Embora tenha ressaltado a cobrança que recai sobre o grupo, Pogba elogiou o nível técnico da equipe comandada por Didier Deschamps e afirmou que a atual geração é superior à campeã mundial de 2018.
"Os jogadores, talento, tudo, eles são melhores do que nós éramos. Claro, espero que isso os faça vencer a Copa", admitiu.
"Nós falamos que foi uma temporada difícil para ele, mas ele foi um dos maiores artilheiros entre todos os atacantes. Então, isso mostra o quanto ele é bom. Para mim, não é uma temporada difícil."
Na avaliação do jogador, os números alcançados por Mbappé ao longo da carreira o colocam acima de diversos craques históricos quando comparados na mesma faixa etária, reforçando seu status entre os principais nomes do futebol mundial.
"Ele é o melhor atacante de sua geração. 'Geração'. Porque na sua idade, seus dados e estatísticas superam jogadores na história. Ele supera todos, então isso já diz tudo", concluiu.
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