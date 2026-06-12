Paul Pogba, meio-campista do Monaco - Franck Fife / AFP

Paul Pogba, meio-campista do MonacoFranck Fife / AFP

Publicado 12/06/2026 15:18

França - Campeão mundial com a França em 2018, Paul Pogba analisou as chances dos Bleus na Copa do Mundo e fez um alerta sobre o peso do favoritismo. Em entrevista à 'ESPN', o meio-campista do Monaco, ausente da lista de convocados para o torneio, afirmou que a qualidade do elenco, por si só, não garante o título e ressaltou a pressão sobre a seleção francesa na busca pelo tricampeonato.



"Eles têm os melhores, mas isso não é o suficiente para vencer uma Copa. Tem mais pressão neles. Todo mundo coloca eles como os favoritos a vencer a Copa do Mundo. Eles têm que manter o maior nível possível", avaliou o volante.



Embora tenha ressaltado a cobrança que recai sobre o grupo, Pogba elogiou o nível técnico da equipe comandada por Didier Deschamps e afirmou que a atual geração é superior à campeã mundial de 2018.



"Os jogadores, talento, tudo, eles são melhores do que nós éramos. Claro, espero que isso os faça vencer a Copa", admitiu.



O meio-campista também saiu em defesa de Kylian Mbappé diante das críticas recebidas após uma temporada sem títulos pelo Real Madrid. Para Pogba, o desempenho individual do atacante mostra que o ano esteve longe de ser negativo.



"Nós falamos que foi uma temporada difícil para ele, mas ele foi um dos maiores artilheiros entre todos os atacantes. Então, isso mostra o quanto ele é bom. Para mim, não é uma temporada difícil."



Na avaliação do jogador, os números alcançados por Mbappé ao longo da carreira o colocam acima de diversos craques históricos quando comparados na mesma faixa etária, reforçando seu status entre os principais nomes do futebol mundial.



"Ele é o melhor atacante de sua geração. 'Geração'. Porque na sua idade, seus dados e estatísticas superam jogadores na história. Ele supera todos, então isso já diz tudo", concluiu.

