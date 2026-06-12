Tradicional ponto de encontro de torcedores na Tijuca receberá estrutura especial para os jogos da seleção brasileira na Copa - Divulgação/ Prefeitura Rio

Tradicional ponto de encontro de torcedores na Tijuca receberá estrutura especial para os jogos da seleção brasileira na CopaDivulgação/ Prefeitura Rio

Publicado 12/06/2026 15:38

Rio - A prefeitura divulgou, nesta sexta-feira (12), o esquema operacional para os dias de jogos da Seleção na Copa no Alzirão, tradicional ponto de encontro de torcedores na Tijuca, Zona Norte. As medidas incluem interdições de ruas, alterações em linhas de ônibus, reforço na segurança, monitoramento por câmeras e uma operação especial de limpeza.

As mudanças ocorrerão nos dias 13, 19 e 24 de junho, datas das partidas do Brasil. Há 48 anos, a Rua Alzira Brandão se transforma em palco de comemorações e concentra milhares de torcedores durante os jogos da seleção.

Interdições e mudanças no trânsito

Nos dias 13 e 24 de junho, a CET-Rio realizará interdições das 15h às 23h59. Já no dia 19 de junho, os bloqueios ocorrerão das 16h até 1h da madrugada do dia 20.

Serão interditados os seguintes trechos:

- Rua Conde de Bonfim, entre a Rua Marquês de Valença e a Rua Valparaíso;

- Rua Rego Lopes, em toda a sua extensão;

- Rua dos Araújos, no acesso à Rua Conde de Bonfim;

- Rua Alzira Brandão, entre a Rua Eduardo Ramos e a Rua Conde de Bonfim.

O esquema contará com agentes da CET-Rio, guardas municipais e apoiadores de tráfego para orientar motoristas e pedestres, além de veículos operacionais posicionados em pontos estratégicos.

Segundo a Prefeitura do Rio, o objetivo é garantir a segurança viária, a fluidez do trânsito e manter os cruzamentos livres durante a realização do evento.

Proibição de estacionamento

Também haverá restrição de estacionamento nas imediações do Alzirão.

Nos dias 12 e 23 de junho, a proibição começará às 6h e seguirá até as 23h59 do dia seguinte. Já entre os dias 18 e 20 de junho, a restrição valerá das 6h do dia 18 até 1h da madrugada do dia 20.

Os locais afetados são:

- Rua Conde de Bonfim, entre a Rua dos Araújos e a Rua Valparaíso;

- Rua Alzira Brandão, entre a Rua Eduardo Ramos e a Rua Conde de Bonfim;

- Rua Marquês de Valença, em toda a sua extensão.

Ruas terão duplo sentido temporário

Para minimizar os impactos das interdições, algumas vias operarão temporariamente em mão dupla.

O duplo sentido será implantado:

- Na Rua Conde de Bonfim, entre a Rua Marquês de Valença e o portal de segurança do evento;

- Entre a Rua Alfredo Pinto e as ruas Valparaíso e Pereira Barreto;

- Em toda a extensão da Rua Rego Lopes;

- Na Rua Alzira Brandão, entre a Rua Eduardo Ramos e a Rua Conde de Bonfim.

Rotas alternativas para motoristas

Os veículos que trafegarem pela Rua Conde de Bonfim deverão seguir o seguinte desvio:

Rua Marquês de Valença Rua Pereira de Siqueira Rua São Francisco Xavier Rua Haddock Lobo.

A CET-Rio informou que técnicos do Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) acompanharão o trânsito em tempo real e poderão realizar ajustes na programação semafórica caso haja necessidade.

Linhas de ônibus terão itinerários alterados

Por causa das interdições, diversas linhas de ônibus terão os trajetos modificados durante os dias de jogos.

As linhas afetadas são:

220, 229, 301, 302, SN302, 409, 410, SN410, 415, SN415, 416, 426 e 607.

Os ônibus passarão pelas ruas Marquês de Valença, Pereira de Siqueira, São Francisco Xavier e Haddock Lobo antes de retomarem seus itinerários habituais.

A prefeitura orienta os passageiros a verificarem os desvios antes de iniciar suas viagens.

Monitoramento com drones e 31 câmeras

O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) montou um plano especial para acompanhar a movimentação de público e o trânsito durante os jogos.

A operação contará com o uso de drones e 31 câmeras instaladas no entorno da Rua Alzira Brandão. Além da área da festa, também serão monitorados os acessos às estações de metrô São Francisco Xavier e Saens Peña.

Toda a movimentação será acompanhada em tempo real na Sala de Situação do COR-Rio, na Cidade Nova.

Segurança reforçada

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) atuará com 32 agentes divididos em seis equipes, desde as primeiras horas da manhã até a dispersão do público.

A Guarda Municipal reforçará o esquema com 65 agentes responsáveis pelo patrulhamento preventivo e apoio ao ordenamento urbano.

Estrutura especial para os torcedores

A RioLuz instalou cinco pontos de energia para abastecer telões, palcos, cabines de segurança e posto médico. Também foi realizado reforço na iluminação da região com a instalação de 20 projetores.

Comlurb terá operação especial de limpeza

A Comlurb mobilizará 100 garis para atuar antes, durante e após as partidas da seleção brasileira.

Além da limpeza das vias, a companhia disponibilizará 100 contêineres de 240 litros e outros 30 contêineres de alta capacidade, com 1.200 litros cada, para o descarte correto de resíduos.

O serviço também contará com duas varredeiras de grande porte, dois caminhões-pipa e duas vans equipadas com sistema de limpeza hidráulica por pressão, utilizando água de reuso, detergente e essência de eucalipto.

Recomendações

A Prefeitura recomenda que os torcedores utilizem transporte público para chegar ao Alzirão. A estação de metrô São Francisco Xavier é a mais próxima do evento.

Motoristas devem evitar circular pela região da Tijuca durante os horários das interdições e optar por rotas alternativas para reduzir os impactos no trânsito.