Dembelé em treino da França - AFP

Dembelé em treino da FrançaAFP

Publicado 12/06/2026 16:48

Estados Unidos - Destaque da seleção francesa, Osmani Dembelé, de 29 anos, saiu em defesa de outro grande astro da equipe europeia. Na opinião do atacante do PSG, Kylian Mbappé, de 27 anos, recebe críticas exageradas.

"Mbappé é incrível, um jogador de topo e um grande cara fora de campo. As pessoas não deveriam ser tão agressivas contra ele. Eles criticam Kylian por qualquer coisa que ele faz. Isso é demais", disse em entrevista ao jornal espanhol "Marca".

Dembelé também falou sobre Lionel Messi. Na opinião do francês, mesmo com 38 anos, o camisa 10 argentino pode ser fundamental na Copa do Mundo.

"Lionel Messi é o melhor jogador que já vi. Ele tem 38 anos, mas ainda é fantástico, perigoso… sua qualidade nunca envelhece. Temos que ter muito cuidado, o Leo ainda pode vencer a Copa do Mundo", opinou.

Por fim, Dembelé falou sobre Zinedine Zidane, que é considerado o favorito para assumir o comando da França depois da Copa do Mundo.

"Zinedine Zidane é uma lenda, ele é uma referência. Espero que um dia ele se torne o novo técnico da seleção francesa. Ele ganhou três Ligas dos Campeões seguidas, ele poderia fazer um trabalho incrível também com a seleção nacional", concluiu.