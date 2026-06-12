O baixo público no show de abertura chamou atenção nas redes - Reprodução / X

O baixo público no show de abertura chamou atenção nas redesReprodução / X

Publicado 12/06/2026 16:51

Canadá e Bósnia se enfrentaram nesta sexta-feira (12), em Toronto, e estrearam na Copa do Mundo. Antes do jogo, foi realizada uma cerimônia de abertura que celebrou a diversidade canadense. Porém, o fato do país ser sede do Mundial pela primeira vez na história não foi o suficiente para lotar o estádio.

O baixo público na cerimônia de abertura chamou a atenção dos internautas, que criticaram a situação nas redes sociais. De acordo com as críticas, a população local não teria o mesmo interesse pelo futebol e alguns torcedores chegaram a questionar a decisão da Fifa de incluir o Canadá como uma das sedes do Mundial.

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É a primeira vez que o Canadá sedia uma Copa do Mundo, desta vez ao lado de México e Estados Unidos. Enquanto, por um lado, os internautas elogiaram o ambiente criado pelos mexicanos na estreia contra a África do Sul, na última quinta-feira (11), por outro, ficaram na bronca com o baixo público em Toronto.

O Canadá está no Grupo B da Copa do Mundo. Além da Bósnia, os anfitriões enfrentarão o Catar, no dia 18, no BC Place, em Vancouver, e a Suíça, no dia 24, também no BC Place, para fechar a fase de grupos.