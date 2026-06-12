O baixo público no show de abertura chamou atenção nas redesReprodução / X
Baixo público em estreia do Canadá na Copa vira alvo de críticas nas redes
Internautas questionaram o interesse do público local pelo futebol durante o Mundial
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Dembelé defende Mbappé, exalta Messi e diz que sonha com Zidane como treinador da França
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Palco da estreia do Canadá na Copa é criticado nas redes por arquibancadas provisórias
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