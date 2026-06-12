Ibrahimovic e Henry atuaram juntos pelo Barcelona durante a temporada 2009/2010 - Lluis Gene / AFP

Ibrahimovic e Henry atuaram juntos pelo Barcelona durante a temporada 2009/2010Lluis Gene / AFP

Publicado 12/06/2026 17:20 | Atualizado 12/06/2026 17:34

Canadá - A seleção da Bósnia e Herzegovina ganhou dois torcedores de grande peso no cenário do futebol internacional para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Conforme registrado em publicação no 'X' pelo perfil 'Bosnian Football', os ex-atacantes Zlatan Ibrahimovic e Thierry Henry manifestaram publicamente seu apoio à equipe europeia antes do confronto diante do Canadá.



Trabalhando na cobertura do Mundial, os astros aproveitaram suas conexões pessoais para justificar a torcida. Ibrahimovic, nascido na Suécia mas filho de pai bósnio, relembrou suas origens ao projetar uma boa campanha para o país na competição.



"Eu tenho sangue bósnio nas minhas veias, eu apoio totalmente esta equipe. Acho que eles vão se sair bem neste torneio", declarou.



Em outra análise recente sobre o Grupo L, Ibra também manifestou apoio à Croácia por conta de sua ascendência materna, o que gerou duras críticas e acusações por parte de torcedores bósnios na internet.

Entre as personalidades que demonstraram simpatia pela equipe está Thierry Henry. O campeão mundial de 1998 revelou que sua ligação com a nação balcânica se dá por meio do núcleo familiar.



"Meus filhos são metade bósnios e minha esposa é bósnia. Vou torcer por eles", afirmou.



A Bósnia integra o Grupo B da Copa do Mundo e faz sua partida de estreia no torneio diante da seleção do Canadá, em confronto realizado na cidade de Toronto. A chave ainda conta com Suíça e Catar.