Vini Jr é destaque da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr é destaque da Seleção Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 12/06/2026 17:44

Estados Unidos - Principal referência técnica da seleção brasileira, Vini Jr, de 25 anos, irá disputar sua segunda Copa do Mundo. O atacante citou o aprendizado que teve em relação à última Copa do Mundo, quando o Brasil cedeu o empate para a Croácia nas quartas de final e acabou sendo eliminado nos pênaltis. O jogador do Real Madrid elogiou a seleção do Marrocos e afirmou que a Seleção está pronta para volta ao topo depois de 24 anos de jejum.

"Acredito que a Copa é diferente de todas as competições. A última Copa me ensinou que temos que estar preparados até o último minuto do jogo porque os pequenos detalhes vão decidir seu rumo na competição. Espero que podemos fazer diferente e que possamos sair na frente nesses pequenos detalhes", disse o atacante em entrevista coletiva.

Na última Copa do Mundo, a seleção de Marrocos terminou na quarta posição, na frente do Brasil. Vini Jr elogiou o crescimento da equipe africana, mas reforçou a força da seleção brasileira.

"Sem dúvidas o Marrocos melhorou muito. Uma equipe que planeja bem os jogos, consegue competir contra qualquer um. O futebol mudou muito. O Marrocos é um deles. Fizeram uma ótima Copa do Mundo, mas na Copa Africana perderam na final. Eles têm uma excelente equipe, jogadores que jogam em grandes equipes. O Brasil está preparado para mudar essa história e voltar ao topo", disse.

O Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey. Além das duas seleções, o Grupo C também conta com Haiti e Escócia, que se enfrentam no mesmo dia, às 22h (de Brasília), em Boston.