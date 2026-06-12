Marcelo Bielsa é o treinador do UruguaiDivulgação / Uruguai
Sem Varela e Canobbio, mas com De La Cruz, Uruguai tem provável time para estreia
Arrascaeta está vetado com lesão na panturrilha direita
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