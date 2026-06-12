Marcelo Bielsa é o treinador do UruguaiDivulgação / Uruguai

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Estados Unidos - A seleção uruguaia deverá ter um jogador do Flamengo como titular na estreia da Copa do Mundo contra a Arábia Saudita. O treinador Marcelo Bielsa sinalizou que o meia Nicolás de La Cruz deve fazer parte da equipe que irá iniciar a partida.
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O Uruguai deverá ser escalado com: Rochet; Varela, Ronald Araújo, Giménez e Mathías Olivera; Ugarte e Valverde; Pellistri, De la Cruz e Maximiliano Araújo; Darwin Núñez.
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Com isso, a tendência é que Guillermo Varela, do Flamengo, e Agustin Canobbio, do Fluminense, fiquem no banco de reservas. Arrascaeta, que sofreu uma lesão na panturrilha direita, só deverá ter condições de atuar, caso o Uruguai vá longe na competição.
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O Uruguai estreia na próxima segunda-feira (15) contra a Arábia Saudita, em Miami, às 19h (de Brasília). Além das duas seleções, Espanha e Cabo Verde fazem parte do Grupo H na Copa do Mundo.