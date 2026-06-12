Marcelo Bielsa é o treinador do Uruguai - Divulgação / Uruguai

Marcelo Bielsa é o treinador do UruguaiDivulgação / Uruguai

Publicado 12/06/2026 18:20

Estados Unidos - A seleção uruguaia deverá ter um jogador do Flamengo como titular na estreia da Copa do Mundo contra a Arábia Saudita. O treinador Marcelo Bielsa sinalizou que o meia Nicolás de La Cruz deve fazer parte da equipe que irá iniciar a partida.

O Uruguai deverá ser escalado com: Rochet; Varela, Ronald Araújo, Giménez e Mathías Olivera; Ugarte e Valverde; Pellistri, De la Cruz e Maximiliano Araújo; Darwin Núñez.

Com isso, a tendência é que Guillermo Varela, do Flamengo, e Agustin Canobbio, do Fluminense, fiquem no banco de reservas. Arrascaeta, que sofreu uma lesão na panturrilha direita, só deverá ter condições de atuar, caso o Uruguai vá longe na competição.

O Uruguai estreia na próxima segunda-feira (15) contra a Arábia Saudita, em Miami, às 19h (de Brasília). Além das duas seleções, Espanha e Cabo Verde fazem parte do Grupo H na Copa do Mundo.