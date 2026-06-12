Canadá e Bósnia se enfrentaram em Toronto, pela Copa do Mundo - Cole Burston / AFP

Canadá e Bósnia se enfrentaram em Toronto, pela Copa do MundoCole Burston / AFP

Publicado 12/06/2026 17:58

Toronto - Anfitrião da Copa do Mundo, o Canadá empolgou na estreia. Apesar de sair atrás no placar com gol de Lukic, os canadenses lutaram muito e buscaram o empate com Larin, na etapa final, para o orgulho da torcida local, e empataram por 1 a 1 com a Bósnia, nesta sexta-feira (12), em Toronto.

Com o empate, Canadá e Bósnia somaram um ponto cada na estreia na Copa do Mundo. Na segunda rodada, os canadenses enfrentam o Catar, quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), em Vancouver, enquanto os bósnios enfrentam a Suíça, no mesmo dia, às 16h, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Jogando a Copa do Mundo em casa pela primeira vez, o Canadá teve pela frente um adversário duro — e que foi responsável por eliminar a Itália na repescagem do Mundial. Nos primeiros minutos, os bósnios pressionaram e deixaram os canadenses apreensivos. Mas, logo depois, a partida ficou parelha.

Com o jogo mais equilibrado, o Canadá conseguiu escapar em velocidade algumas vezes, mas tinha pouca eficiência na conclusão das jogadas. A Bósnia, por sua vez, foi letal. Após cobrança de escanteio, Kolasinac desviou na primeira trave e Lukic completou o lance para abrir o placar aos 20 minutos.

O segundo tempo começou em ritmo alucinante. O Canadá pressionou nos primeiros minutos em busca do empate e quase balançou as redes, mas Kolasinac salvou o chute de Laryea em cima da linha. Logo depois, a Bósnia teve a chance de ampliar, mas Demorivoc perdeu chance cara a cara com Crépeau.

Durante toda a etapa final, a Bósnia recuou demais as linhas e permitiu o Canadá controlar as ações. Os bósnios adotaram a estratégia de explorar o contra-ataque, mas não conseguiram. Os canadenses, por sua vez, empilharam chances, até que chegaram ao empate com Larin, aos 33 minutos.