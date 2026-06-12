Carlo Ancelotti comandará a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 - Erica Martin/Agencia O Dia

Carlo Ancelotti comandará a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026Erica Martin/Agencia O Dia

Publicado 12/06/2026 18:30

Estados Unidos - A seleção brasileira vive a expectativa de que Neymar se recupere e seja integrado ao grupo na próxima semana. É o que contou o técnico Carlo Ancelotti em entrevista coletiva nesta sexta-feira (12).

"Neymar está trabalhando muito forte para se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que ele se recupere e possa ser integrado ao grupo na próxima semana. Quando convocamos o Neymar, nós o convocamos não só pela sua qualidade técnica, que é indiscutível. Mas também por sua experiência e pelo exemplo que ele pode representar para os jovens que temos nesse grupo", disse Ancelotti.

O camisa 10 da seleção brasileira se recupera de uma lesão grau 2 na panturrilha direita. Ele foi submetido a ressonância magnética na última segunda-feira (8) . Segundo a CBF, o "exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados".

Sem contar com Neymar, o Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), contra o Marrocos. As duas seleções vão medir forças a partir das 19h (de Brasília), em Nova Jersey.