Carlo Ancelotti comandará a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026Erica Martin/Agencia O Dia
Ancelotti conta que expectativa é que Neymar seja integrado ao grupo na próxima semana
Camisa 10 se recupera de lesão e está fora da estreia do jogo contra o Marrocos
Globo divulga números de audiência em primeiro dia da Copa do Mundo de 2026
Ela anunciou que alcançou mais de 46 milhões de pessoas
Técnico atualiza situação de destaque da Escócia; seleção está no grupo do Brasil
Jogador lidou com um problema estomacal
Vídeo: Anitta leva rebolado brasileiro para palco da Copa do Mundo nos EUA
Cantora brasileira dividiu o palco com artistas internacionais em evento realizado em Los Angeles
Cerimônia de Abertura da Copa nos EUA conta com apresentação de Anitta e mais artistas
Show aconteceu no SoFi Stadium, que receberá o primeiro jogo no país do Mundial de 2026
Reataram? Comentário de Vini Jr. em post de Virginia Fonseca alimenta rumores de reconciliação
Influenciadora recebeu um buquê com cerca de 250 rosas no Dia dos Namorados e movimentou as redes sociais
Cadáver é encontrado em frente ao estádio onde a seleção iraniana treina
Corpo estava dentro do porta-malas de um carro estacionado em frente a arena Tijuana, no México
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