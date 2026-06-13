Evento Energia para Torcer - Divulgação

Evento Energia para TorcerDivulgação

Publicado 13/06/2026 05:00

Rio - Prepare a camisa amarela e o grito de gol. A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, neste sábado (13), vai levar milhares de torcedores para fan fests, arenas temáticas, shoppings, bares e casas de shows espalhados pelo Rio. De Copacabana a Niterói, não faltarão telões, atrações musicais e opções para acompanhar o duelo contra o Marrocos em clima de festa.

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Um dos destaques será o retorno do Alzirão, tradicional ponto de encontro de torcedores na Tijuca. Após ter as comemorações inicialmente canceladas por questões burocráticas, o evento foi liberado pela Prefeitura do Rio e terá transmissão do jogo em telão localizado na Rua Alzira Brandão. A programação começa com a DJ Ingrid e inclui a coroação de Gracyanne Barbosa como Rainha do Alzirão Sportingbet. Depois da partida, o cantor de pagode Luquinhas encerra a festa.

Na praia mais famosa do país, a Arena Copacabana terá entrada gratuita e capacidade para até 10 mil pessoas, o espaço contará com três telões e uma programação que inclui apresentações de Arlindinho e do rapper L7nnon, além de praça de alimentação, ativações e DJs antes e depois do duelo.

Outra opção para quem quer unir futebol e grandes shows é o Village Rio, montado no Jockey Club Brasileiro, na Gávea. O festival terá transmissão da partida em telões espalhados pelo espaço e uma programação musical que inclui Léo Santana e Kevin O Chris. O público ainda encontrará brinquedos e praça gastronômica no evento.



Entre quem já escolheu o local para conferir o jogo, está o contador Pedro Castro, de 28 anos, aposta justamente nessa combinação de transmissão e shows. "Jogo do Brasil é aquele momento que junta todo mundo. A gente vai ver no Village. Estou confiante em um 3 a 1 para o Brasil", diz.

Em Niterói, a expectativa é de casa cheia na Fan Fest "Energia para Torcer", que acontece no Caminho Niemeyer. O evento terá transmissão do jogo em um mega telão e show de Ludmilla. Depois do apito final, a festa continua com atrações como Furacão 2000, DJ Marlboro e Monobloco.



E tem também quem não abre mão de acompanhar a partida no meio da multidão. Para a analista de marketing Isabella Domingues, de 24 anos, a experiência de torcer em grupo faz parte da magia da Copa do Mundo. "Eu gosto dessa energia de todo mundo vibrando ao mesmo tempo. Copa é isso, né? Tudo fica mais intenso. Acho que vai dar 2 a 0 para o Brasil", aposta.

Quem prefere um clima mais ligado ao samba pode apostar no Casarão do Firmino, na região central da cidade. O espaço terá chope liberado no início da programação e shows de Leci Brandão, Grupo Arruda e Pagode da Beta. A festa começa às 15h e promete reunir torcedores durante toda a tarde e noite.



A Lapa também entra no clima do campeonato mundial. O tradicional Circo Voador promove mais uma edição do Golearte, evento que exibe os jogos da Seleção e mistura futebol, música e gastronomia. Para deixar a torcida ainda mais animada, a cada gol do Brasil haverá promoção especial no bar da casa. Ainda no Centro, a Rua do Senado e o Passeio Público receberão arenas temáticas com telões para a transmissão da partida, rodas de samba, DJs e áreas de alimentação. Ambas terão entrada gratuita.

Na Zona Norte, o Shopping Nova América preparou uma estrutura especial para os dias de jogos da Seleção. Além dos telões espalhados pelo empreendimento, a programação deste sábado terá shows gratuitos do Pagode do Adame e Samba do Xoxó, além de ativações temáticas para o público.



Para quem prefere acompanhar a partida sentado à mesa, as unidades do Bar do Zeca Pagodinho também terão programação especial. As casas da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, NorteShopping e Flamengo receberão atrações de samba e pagode ao longo de todo o dia.

Confira programação completa:

Casa CazéTV

Sábado, a partir das 10h

Atrações: Papatinho e Naldo, roda de samba Cozinha Arrumada e DJ Cereja

Local: Armazém 3 do Píer Mauá

Endereço: Píer Mauá – Centro

Ingressos: grátis



Bar da Peixaria Divina Providência

Sábado, a partir das 11h

Local: Bar da Peixaria Divina Providência

Endereço: Avenida Monsenhor Félix, 565 – Irajá

Ingresso: Consumação



FutYANdo – Cantor Yan

Sábado, a partir das 15h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, 5300 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 80



Feijoada "Rumo ao Hexa" da Renascer de Jacarepaguá

Sábado, a partir das 12h

Atrações: Roda de samba da Bateria Guerreira, Cosminho Calmon, Wallace Porto, Leonardo Bessa e segmentos da escola

Local: Quadra da Renascer de Jacarepaguá

Endereço: Avenida Nelson Cardoso, 82 – Tanque, Jacarepaguá

Ingresso: R$ 20 (valor da feijoada)



Samba e feijoada com Dandara Alves no Rio Scenarium

Sábado, a partir das 12h

Local: Rio Scenarium

Endereço: Rua do Lavradio, 20 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 75



Rock 80 Festival – Edição Copa do Mundo

Sábado: DJ (12h), Paranoid Kiss (13h), O Tribunal de Rua (14h30), Banda Seu Tuca (16h30), Sonora Six (18h30) e Ficanbaute (20h30)

Domingo: DJ (12h), Banda Estrada do Rock (13h), Dinossauros do Rock (14h30), Seattle 21 (16h30), Love Gamblers (18h30) e atração a confirmar (20h30)

Local: Parque das Figueiras

Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 1426 – Lagoa

Ingresso: Grátis. O público é convidado a doar 2 kg de alimentos não perecíveis



Village Superbet

Sábado, a partir das 13h

Atrações: Léo Santana, Kevin O Chris e AdoroFrozen

Local: Jockey Club Brasileiro

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Ingressos: a partir de R$ 220



Bar do Zeca Pagodinho – Flamengo

Sábado, a partir das 13h

Atrações: Nando do Cavaco (13h), Flávio Enne (17h) e Gabriel da Mocidade (21h)

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Endereço: Praia do Flamengo, 20 – Flamengo

Ingressos: R$ 20 (couvert artístico)



Bar do Zeca Pagodinho – Vogue Square

Sábado, a partir das 13h

Atrações: Márcia Guedes (13h), Resenha do Madureira (15h30) e Pedro Menezes (22h30)

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Endereço: Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca

Ingressos: R$ 40 (couvert artístico)



Arena Fan Fest Engenhão

Sábado, a partir das 13h

Atrações: transmissão do jogo em telão e show de Nego Damé

Local: Armazém do Engenhão

Endereço: Rua José dos Reis - Engenho de Dentro

Ingressos: grátis; opção de ingresso com copo oficial por R$ 20



Bar do Zeca Pagodinho – ParkJacarepaguá

Sábado, a partir das 14h

Atrações: Igor Trindade (14h), Igor SG (18h) e Kadência do Samba (21h)

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069 – Anil

Ingressos: R$ 20 (couvert artístico)



Bar do Zeca Pagodinho – NorteShopping

Sábado, a partir das 14h

Atrações: Isaias Costa (14h), Resenha dus Prettus (18h) e Kaleo & Bom Batuque (22h)

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Endereço: Avenida Dom Helder Câmara, 5474 – Cachambi

Ingressos: R$ 20 (couvert artístico)



Arena Itanhangá

Sábado, as 14h

Atrações: Gamadinho, Pagode do Adame, Primeiro Amor e DJ Rafa M

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 30



Arena Cardosão

Sábado, a partir das 14h

Atrações: transmissão em telão, bloco Sinfônica Ambulante, roda de samba do grupo Sambotica e DJs Kaslu e Arisco

Local: Cardosão

Endereço: Rua Cardoso Júnior, 420 – Laranjeiras

Ingressos: gratuito; ingresso colaborativo com copo oficial por R$ 23,99



Arena Senado

Sábado, a partir das 14h

Atrações: Roda de Santa, Pagode da Garagem, Samba de Ponta, Balança a Barca, DJs, blocos carnavalescos e área gastronômica

Local: Arena Senado

Endereço: Rua do Senado, 1 – Centro

Ingressos: grátis



Campo Expandido

Sábado, a partir das 14h30

Atrações: performance coletiva com artistas, agentes culturais e gestores públicos, seguida de roda de conversa sobre os grandes clubes cariocas e transmissão de Brasil x Marrocos

Local: Campo 3 do Parque do Flamengo e Teatro Municipal de Marionetes e Fantoches Carlos Werneck de Carvalho

Endereço: Aterro do Flamengo, na altura da Rua Silveira Martins e da passagem do Posto 3 – Flamengo

Ingressos: grátis



Energia Para Torcer 2026

Sábado, a partir das 15h

Atrações: Ludmilla e transmissão de Brasil x Marrocos

Local: Caminho Niemeyer

Endereço: Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói

Ingressos: a partir de R$ 70



Fan Fest do Casarão do Firmino

Sábado, a partir das 15h

Atrações: Leci Brandão, Grupo Arruda, Pagode da Beta e DJ Nicolle Neumann

Local: Casarão do Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19 – Lapa

Ingressos: R$ 10



Arena Terraço da Vila

Sábado, a partir das 15h

Atrações: Alemão do Cavaco e transmissão de Brasil x Marrocos

Local: Shopping Boulevard

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel

Ingressos: grátis



Destilaria Maravilha

Sábado, a partir das 15h

Atrações: Festa Xepa, Samba do Sacramento e Cabra Guaraná

Local: Destilaria Maravilha

Endereço: Rua do Senado – Centro

Ingressos: grátis



Arena Copacabana

Sábado, a partir das 16h

Atrações: L7NNON e Arlindinho

Local: Praia de Copacabana

Endereço: Altura da Avenida Princesa Isabel

Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pelo Sympla



Alzirão

Sábado, a partir das 17h

Atrações: DJ Ingrid, coroação Gracyanne Barbosa como Rainha do evento e pagode com Luquinhas

Local: Alzirão

Endereço: Rua Alzira Brandão - Tijuca

Ingressos: grátis



Arena Paraíso

Sábado, às 17h

Atrações: Renan Oliveira, Oh Polêmico e Kim Quaresma

Local: Arena Paraíso

Endereço: Rua São Luiz Gonzaga, 1612 – Imperial de São Cristóvão

Ingressos: a partir de R$ 20



Arena Passeio

Sábado, às 17h

Atrações: Grupo Arruda, Pagode do Maui, Samba do Passeio, DJs, telão de LED e área de alimentação

Local: Passeio Público

Endereço: Rua do Passeio, s/nº - Lapa

Ingressos: grátis; mesas a partir de R$ 55



Arena CasaShopping

Sábado, a partir das 17h

Atração: Banda Plano R, além de transmissão dos jogos e circuito gastronômico

Local: Arena CasaShopping

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Barra da Tijuca

Ingressos: grátis



Feyjão na Casa Horto

Sábado, a partir das 17h

Atração: Feyjão após transmissão da partida da Seleção Brasileira

Local: Casa Horto

Endereço: Rua Pacheco Leão, 696 – Jardim Botânico

Ingressos: entrada solidária mediante doação de 1 kg de alimento



Golearte no Circo Voador

Sábado, a partir das 18h

Atrações: Bloco Marimbondo Não Respeita, DJ Lencinho e Digital Mandinga

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n – Lapa

Ingressos: grátis



Copa Nova América

Sábado, a partir das 19h

Atrações: Samba do Xoxó (19h) e Pagode do Adame (21h)

Local: Shopping Nova América

Endereço: Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126 – Del Castilho

Ingressos: grátis