Evento Energia para TorcerDivulgação

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Letícia Montrezor
Rio - Prepare a camisa amarela e o grito de gol. A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, neste sábado (13), vai levar milhares de torcedores para fan fests, arenas temáticas, shoppings, bares e casas de shows espalhados pelo Rio. De Copacabana a Niterói, não faltarão telões, atrações musicais e opções para acompanhar o duelo contra o Marrocos em clima de festa.
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Copa do Mundo no shopping Nova América - Divulgação
Ludmilla será atração do evento Energia para Torcer - Divulgação
Cantor Yan fará evento 'FutYANdo' nos jogos do Brasil no Rio - Divulgação
Leci Brandão - Divulgação
Bar do Zeca Pagodinho irá transmitir jogos do Brasil na Copa do Mundo - Divulgação
Village Superbet chega ao Jockey Club para jogos da Copa - Divulgação
Arena do Terraço da Vila leva shows e transmissões de jogos ao Shopping Boulevard - Rapha Vidal / Divulgação
Léo Santana empolgou cariocas com axé e pagodão baiano - Alex Ferro/Riotur
Um dos destaques será o retorno do Alzirão, tradicional ponto de encontro de torcedores na Tijuca. Após ter as comemorações inicialmente canceladas por questões burocráticas, o evento foi liberado pela Prefeitura do Rio e terá transmissão do jogo em telão localizado na Rua Alzira Brandão. A programação começa com a DJ Ingrid e inclui a coroação de Gracyanne Barbosa como Rainha do Alzirão Sportingbet. Depois da partida, o cantor de pagode Luquinhas encerra a festa.
Na praia mais famosa do país, a Arena Copacabana terá entrada gratuita e capacidade para até 10 mil pessoas, o espaço contará com três telões e uma programação que inclui apresentações de Arlindinho e do rapper L7nnon, além de praça de alimentação, ativações e DJs antes e depois do duelo.
Outra opção para quem quer unir futebol e grandes shows é o Village Rio, montado no Jockey Club Brasileiro, na Gávea. O festival terá transmissão da partida em telões espalhados pelo espaço e uma programação musical que inclui Léo Santana e Kevin O Chris. O público ainda encontrará brinquedos e praça gastronômica no evento. 
Entre quem já escolheu o local para conferir o jogo, está o contador Pedro Castro, de 28 anos, aposta justamente nessa combinação de transmissão e shows. "Jogo do Brasil é aquele momento que junta todo mundo. A gente vai ver no Village. Estou confiante em um 3 a 1 para o Brasil", diz. 
Em Niterói, a expectativa é de casa cheia na Fan Fest "Energia para Torcer", que acontece no Caminho Niemeyer. O evento terá transmissão do jogo em um mega telão e show de Ludmilla. Depois do apito final, a festa continua com atrações como Furacão 2000, DJ Marlboro e Monobloco.
E tem também quem não abre mão de acompanhar a partida no meio da multidão. Para a analista de marketing Isabella Domingues, de 24 anos, a experiência de torcer em grupo faz parte da magia da Copa do Mundo. "Eu gosto dessa energia de todo mundo vibrando ao mesmo tempo. Copa é isso, né? Tudo fica mais intenso. Acho que vai dar 2 a 0 para o Brasil", aposta. 
Quem prefere um clima mais ligado ao samba pode apostar no Casarão do Firmino, na região central da cidade. O espaço terá chope liberado no início da programação e shows de Leci Brandão, Grupo Arruda e Pagode da Beta. A festa começa às 15h e promete reunir torcedores durante toda a tarde e noite.
A Lapa também entra no clima do campeonato mundial. O tradicional Circo Voador promove mais uma edição do Golearte, evento que exibe os jogos da Seleção e mistura futebol, música e gastronomia. Para deixar a torcida ainda mais animada, a cada gol do Brasil haverá promoção especial no bar da casa. Ainda no Centro, a Rua do Senado e o Passeio Público receberão arenas temáticas com telões para a transmissão da partida, rodas de samba, DJs e áreas de alimentação. Ambas terão entrada gratuita.
Na Zona Norte, o Shopping Nova América preparou uma estrutura especial para os dias de jogos da Seleção. Além dos telões espalhados pelo empreendimento, a programação deste sábado terá shows gratuitos do Pagode do Adame e Samba do Xoxó, além de ativações temáticas para o público.
Para quem prefere acompanhar a partida sentado à mesa, as unidades do Bar do Zeca Pagodinho também terão programação especial. As casas da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, NorteShopping e Flamengo receberão atrações de samba e pagode ao longo de todo o dia.
Confira programação completa: 
Casa CazéTV
Sábado, a partir das 10h
Atrações: Papatinho e Naldo, roda de samba Cozinha Arrumada e DJ Cereja
Local: Armazém 3 do Píer Mauá
Endereço: Píer Mauá – Centro
Ingressos: grátis

Bar da Peixaria Divina Providência
Sábado, a partir das 11h
Local: Bar da Peixaria Divina Providência
Endereço: Avenida Monsenhor Félix, 565 – Irajá
Ingresso: Consumação

FutYANdo – Cantor Yan
Sábado, a partir das 15h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5300 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 80

Feijoada "Rumo ao Hexa" da Renascer de Jacarepaguá
Sábado, a partir das 12h
Atrações: Roda de samba da Bateria Guerreira, Cosminho Calmon, Wallace Porto, Leonardo Bessa e segmentos da escola
Local: Quadra da Renascer de Jacarepaguá
Endereço: Avenida Nelson Cardoso, 82 – Tanque, Jacarepaguá
Ingresso: R$ 20 (valor da feijoada)

Samba e feijoada com Dandara Alves no Rio Scenarium
Sábado, a partir das 12h
Local: Rio Scenarium
Endereço: Rua do Lavradio, 20 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 75

Rock 80 Festival – Edição Copa do Mundo
Sábado: DJ (12h), Paranoid Kiss (13h), O Tribunal de Rua (14h30), Banda Seu Tuca (16h30), Sonora Six (18h30) e Ficanbaute (20h30)
Domingo: DJ (12h), Banda Estrada do Rock (13h), Dinossauros do Rock (14h30), Seattle 21 (16h30), Love Gamblers (18h30) e atração a confirmar (20h30)
Local: Parque das Figueiras
Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 1426 – Lagoa
Ingresso: Grátis. O público é convidado a doar 2 kg de alimentos não perecíveis

Village Superbet
Sábado, a partir das 13h
Atrações: Léo Santana, Kevin O Chris e AdoroFrozen
Local: Jockey Club Brasileiro
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea
Ingressos: a partir de R$ 220

Bar do Zeca Pagodinho – Flamengo
Sábado, a partir das 13h
Atrações: Nando do Cavaco (13h), Flávio Enne (17h) e Gabriel da Mocidade (21h)
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Praia do Flamengo, 20 – Flamengo
Ingressos: R$ 20 (couvert artístico)

Bar do Zeca Pagodinho – Vogue Square
Sábado, a partir das 13h
Atrações: Márcia Guedes (13h), Resenha do Madureira (15h30) e Pedro Menezes (22h30)
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca
Ingressos: R$ 40 (couvert artístico)

Arena Fan Fest Engenhão
Sábado, a partir das 13h
Atrações: transmissão do jogo em telão e show de Nego Damé
Local: Armazém do Engenhão
Endereço: Rua José dos Reis - Engenho de Dentro
Ingressos: grátis; opção de ingresso com copo oficial por R$ 20

Bar do Zeca Pagodinho – ParkJacarepaguá
Sábado, a partir das 14h
Atrações: Igor Trindade (14h), Igor SG (18h) e Kadência do Samba (21h)
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069 – Anil
Ingressos: R$ 20 (couvert artístico)

Bar do Zeca Pagodinho – NorteShopping
Sábado, a partir das 14h
Atrações: Isaias Costa (14h), Resenha dus Prettus (18h) e Kaleo & Bom Batuque (22h)
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Avenida Dom Helder Câmara, 5474 – Cachambi
Ingressos: R$ 20 (couvert artístico)

Arena Itanhangá
Sábado, as 14h
Atrações: Gamadinho, Pagode do Adame, Primeiro Amor e DJ Rafa M
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 30

Arena Cardosão
Sábado, a partir das 14h
Atrações: transmissão em telão, bloco Sinfônica Ambulante, roda de samba do grupo Sambotica e DJs Kaslu e Arisco
Local: Cardosão
Endereço: Rua Cardoso Júnior, 420 – Laranjeiras
Ingressos: gratuito; ingresso colaborativo com copo oficial por R$ 23,99

Arena Senado
Sábado, a partir das 14h
Atrações: Roda de Santa, Pagode da Garagem, Samba de Ponta, Balança a Barca, DJs, blocos carnavalescos e área gastronômica
Local: Arena Senado
Endereço: Rua do Senado, 1 – Centro
Ingressos: grátis

Campo Expandido
Sábado, a partir das 14h30
Atrações: performance coletiva com artistas, agentes culturais e gestores públicos, seguida de roda de conversa sobre os grandes clubes cariocas e transmissão de Brasil x Marrocos
Local: Campo 3 do Parque do Flamengo e Teatro Municipal de Marionetes e Fantoches Carlos Werneck de Carvalho
Endereço: Aterro do Flamengo, na altura da Rua Silveira Martins e da passagem do Posto 3 – Flamengo
Ingressos: grátis

Energia Para Torcer 2026
Sábado, a partir das 15h
Atrações: Ludmilla e transmissão de Brasil x Marrocos
Local: Caminho Niemeyer
Endereço: Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói
Ingressos: a partir de R$ 70

Fan Fest do Casarão do Firmino
Sábado, a partir das 15h
Atrações: Leci Brandão, Grupo Arruda, Pagode da Beta e DJ Nicolle Neumann
Local: Casarão do Firmino
Endereço: Rua da Relação, 19 – Lapa
Ingressos: R$ 10

Arena Terraço da Vila
Sábado, a partir das 15h
Atrações: Alemão do Cavaco e transmissão de Brasil x Marrocos
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel
Ingressos: grátis

Destilaria Maravilha
Sábado, a partir das 15h
Atrações: Festa Xepa, Samba do Sacramento e Cabra Guaraná
Local: Destilaria Maravilha
Endereço: Rua do Senado – Centro
Ingressos: grátis

Arena Copacabana
Sábado, a partir das 16h
Atrações: L7NNON e Arlindinho
Local: Praia de Copacabana
Endereço: Altura da Avenida Princesa Isabel
Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pelo Sympla

Alzirão
Sábado, a partir das 17h
Atrações: DJ Ingrid, coroação Gracyanne Barbosa como Rainha do evento e pagode com Luquinhas
Local: Alzirão
Endereço: Rua Alzira Brandão - Tijuca
Ingressos: grátis

Arena Paraíso
Sábado, às 17h
Atrações: Renan Oliveira, Oh Polêmico e Kim Quaresma
Local: Arena Paraíso
Endereço: Rua São Luiz Gonzaga, 1612 – Imperial de São Cristóvão
Ingressos: a partir de R$ 20

Arena Passeio
Sábado, às 17h
Atrações: Grupo Arruda, Pagode do Maui, Samba do Passeio, DJs, telão de LED e área de alimentação
Local: Passeio Público
Endereço: Rua do Passeio, s/nº - Lapa
Ingressos: grátis; mesas a partir de R$ 55

Arena CasaShopping
Sábado, a partir das 17h
Atração: Banda Plano R, além de transmissão dos jogos e circuito gastronômico
Local: Arena CasaShopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Barra da Tijuca
Ingressos: grátis

Feyjão na Casa Horto
Sábado, a partir das 17h
Atração: Feyjão após transmissão da partida da Seleção Brasileira
Local: Casa Horto
Endereço: Rua Pacheco Leão, 696 – Jardim Botânico
Ingressos: entrada solidária mediante doação de 1 kg de alimento

Golearte no Circo Voador
Sábado, a partir das 18h
Atrações: Bloco Marimbondo Não Respeita, DJ Lencinho e Digital Mandinga
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n – Lapa
Ingressos: grátis

Copa Nova América
Sábado, a partir das 19h
Atrações: Samba do Xoxó (19h) e Pagode do Adame (21h)
Local: Shopping Nova América
Endereço: Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126 – Del Castilho
Ingressos: grátis