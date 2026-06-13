Evento Energia para TorcerDivulgação
Sábado, a partir das 10h
Atrações: Papatinho e Naldo, roda de samba Cozinha Arrumada e DJ Cereja
Local: Armazém 3 do Píer Mauá
Endereço: Píer Mauá – Centro
Ingressos: grátis
Bar da Peixaria Divina Providência
Sábado, a partir das 11h
Local: Bar da Peixaria Divina Providência
Endereço: Avenida Monsenhor Félix, 565 – Irajá
Ingresso: Consumação
FutYANdo – Cantor Yan
Sábado, a partir das 15h
Local: Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5300 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 80
Feijoada "Rumo ao Hexa" da Renascer de Jacarepaguá
Sábado, a partir das 12h
Atrações: Roda de samba da Bateria Guerreira, Cosminho Calmon, Wallace Porto, Leonardo Bessa e segmentos da escola
Local: Quadra da Renascer de Jacarepaguá
Endereço: Avenida Nelson Cardoso, 82 – Tanque, Jacarepaguá
Ingresso: R$ 20 (valor da feijoada)
Samba e feijoada com Dandara Alves no Rio Scenarium
Sábado, a partir das 12h
Local: Rio Scenarium
Endereço: Rua do Lavradio, 20 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 75
Rock 80 Festival – Edição Copa do Mundo
Sábado: DJ (12h), Paranoid Kiss (13h), O Tribunal de Rua (14h30), Banda Seu Tuca (16h30), Sonora Six (18h30) e Ficanbaute (20h30)
Domingo: DJ (12h), Banda Estrada do Rock (13h), Dinossauros do Rock (14h30), Seattle 21 (16h30), Love Gamblers (18h30) e atração a confirmar (20h30)
Local: Parque das Figueiras
Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 1426 – Lagoa
Ingresso: Grátis. O público é convidado a doar 2 kg de alimentos não perecíveis
Village Superbet
Sábado, a partir das 13h
Atrações: Léo Santana, Kevin O Chris e AdoroFrozen
Local: Jockey Club Brasileiro
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea
Ingressos: a partir de R$ 220
Bar do Zeca Pagodinho – Flamengo
Sábado, a partir das 13h
Atrações: Nando do Cavaco (13h), Flávio Enne (17h) e Gabriel da Mocidade (21h)
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Praia do Flamengo, 20 – Flamengo
Ingressos: R$ 20 (couvert artístico)
Bar do Zeca Pagodinho – Vogue Square
Sábado, a partir das 13h
Atrações: Márcia Guedes (13h), Resenha do Madureira (15h30) e Pedro Menezes (22h30)
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca
Ingressos: R$ 40 (couvert artístico)
Arena Fan Fest Engenhão
Sábado, a partir das 13h
Atrações: transmissão do jogo em telão e show de Nego Damé
Local: Armazém do Engenhão
Endereço: Rua José dos Reis - Engenho de Dentro
Ingressos: grátis; opção de ingresso com copo oficial por R$ 20
Bar do Zeca Pagodinho – ParkJacarepaguá
Sábado, a partir das 14h
Atrações: Igor Trindade (14h), Igor SG (18h) e Kadência do Samba (21h)
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069 – Anil
Ingressos: R$ 20 (couvert artístico)
Bar do Zeca Pagodinho – NorteShopping
Sábado, a partir das 14h
Atrações: Isaias Costa (14h), Resenha dus Prettus (18h) e Kaleo & Bom Batuque (22h)
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Avenida Dom Helder Câmara, 5474 – Cachambi
Ingressos: R$ 20 (couvert artístico)
Arena Itanhangá
Sábado, as 14h
Atrações: Gamadinho, Pagode do Adame, Primeiro Amor e DJ Rafa M
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 30
Arena Cardosão
Sábado, a partir das 14h
Atrações: transmissão em telão, bloco Sinfônica Ambulante, roda de samba do grupo Sambotica e DJs Kaslu e Arisco
Local: Cardosão
Endereço: Rua Cardoso Júnior, 420 – Laranjeiras
Ingressos: gratuito; ingresso colaborativo com copo oficial por R$ 23,99
Arena Senado
Sábado, a partir das 14h
Atrações: Roda de Santa, Pagode da Garagem, Samba de Ponta, Balança a Barca, DJs, blocos carnavalescos e área gastronômica
Local: Arena Senado
Endereço: Rua do Senado, 1 – Centro
Ingressos: grátis
Campo Expandido
Sábado, a partir das 14h30
Atrações: performance coletiva com artistas, agentes culturais e gestores públicos, seguida de roda de conversa sobre os grandes clubes cariocas e transmissão de Brasil x Marrocos
Local: Campo 3 do Parque do Flamengo e Teatro Municipal de Marionetes e Fantoches Carlos Werneck de Carvalho
Endereço: Aterro do Flamengo, na altura da Rua Silveira Martins e da passagem do Posto 3 – Flamengo
Ingressos: grátis
Energia Para Torcer 2026
Sábado, a partir das 15h
Atrações: Ludmilla e transmissão de Brasil x Marrocos
Local: Caminho Niemeyer
Endereço: Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói
Ingressos: a partir de R$ 70
Fan Fest do Casarão do Firmino
Sábado, a partir das 15h
Atrações: Leci Brandão, Grupo Arruda, Pagode da Beta e DJ Nicolle Neumann
Local: Casarão do Firmino
Endereço: Rua da Relação, 19 – Lapa
Ingressos: R$ 10
Arena Terraço da Vila
Sábado, a partir das 15h
Atrações: Alemão do Cavaco e transmissão de Brasil x Marrocos
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel
Ingressos: grátis
Destilaria Maravilha
Sábado, a partir das 15h
Atrações: Festa Xepa, Samba do Sacramento e Cabra Guaraná
Local: Destilaria Maravilha
Endereço: Rua do Senado – Centro
Ingressos: grátis
Arena Copacabana
Sábado, a partir das 16h
Atrações: L7NNON e Arlindinho
Local: Praia de Copacabana
Endereço: Altura da Avenida Princesa Isabel
Ingressos: grátis, mediante a retirada antecipada pelo Sympla
Alzirão
Sábado, a partir das 17h
Atrações: DJ Ingrid, coroação Gracyanne Barbosa como Rainha do evento e pagode com Luquinhas
Local: Alzirão
Endereço: Rua Alzira Brandão - Tijuca
Ingressos: grátis
Arena Paraíso
Sábado, às 17h
Atrações: Renan Oliveira, Oh Polêmico e Kim Quaresma
Local: Arena Paraíso
Endereço: Rua São Luiz Gonzaga, 1612 – Imperial de São Cristóvão
Ingressos: a partir de R$ 20
Arena Passeio
Sábado, às 17h
Atrações: Grupo Arruda, Pagode do Maui, Samba do Passeio, DJs, telão de LED e área de alimentação
Local: Passeio Público
Endereço: Rua do Passeio, s/nº - Lapa
Ingressos: grátis; mesas a partir de R$ 55
Arena CasaShopping
Sábado, a partir das 17h
Atração: Banda Plano R, além de transmissão dos jogos e circuito gastronômico
Local: Arena CasaShopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Barra da Tijuca
Ingressos: grátis
Feyjão na Casa Horto
Sábado, a partir das 17h
Atração: Feyjão após transmissão da partida da Seleção Brasileira
Local: Casa Horto
Endereço: Rua Pacheco Leão, 696 – Jardim Botânico
Ingressos: entrada solidária mediante doação de 1 kg de alimento
Golearte no Circo Voador
Sábado, a partir das 18h
Atrações: Bloco Marimbondo Não Respeita, DJ Lencinho e Digital Mandinga
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n – Lapa
Ingressos: grátis
Copa Nova América
Sábado, a partir das 19h
Atrações: Samba do Xoxó (19h) e Pagode do Adame (21h)
Local: Shopping Nova América
Endereço: Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126 – Del Castilho
Ingressos: grátis